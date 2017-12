Kanadský hokejista Maxime Comtois (uprostřed) překonává českého brankáře Jakuba Škarka v přípravě před mistrovstvím světa do 20 let.

London (Kanada) - Česká hokejová reprezentace do 20 let utrpěla debakl v přípravě na blížící se juniorské mistrovství světa, s Kanadou prohrála 0:9. Zápas, který v Londonu sledovalo více než devět tisíc fanoušků, se proměnil v exhibici favorita ve třetí třetině, kterou domácí vyhráli 5:0. Všech devět branek inkasoval Jakub Škarek.

Trenér Filip Pešán nenasadil několik opor v čele s útočníky Martinem Nečasem a Filipem Chytilem, nehráli ani Filip Zadina, Libor Hájek nebo Jakub Galvas, kteří by měli mít nominaci jistou. V českém kádru je nyní 28 hráčů, k jeho zúžení by mělo dojít v sobotu po generálce s Finskem.

Světový šampionát hráčů do 20 let se v Buffalu uskuteční od 26. prosince do 5. ledna a Češi se ve skupině B utkají s Ruskem, Švédskem, Běloruskem a Švýcarskem.

Přípravný zápas hokejistů do 20 let v Londonu (Kanada):

Kanada - ČR 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)

Branky: 49. a 50. Raddysh, 11. Comtois, 17. Thomas, 26. Bean, 38. Katchouk, 51. Gadjovich, 54. Batherson, 55. Foote.

Širší nominace na přípravný kemp před MS juniorů: Brankáři: Josef Kořenář (Benátky nad Jizerou), Jakub Škarek (Jihlava), obránci: Lukáš Doudera (Litvínov), Jakub Galvas (Olomouc), Filip Haman (Frýdek-Místek), František Hrdinka (Mladá Boleslav), David Kvasnička (Plzeň), Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), Libor Hájek (Saskatoon/WHL), Filip Král (Spokane/WHL), Radim Šalda (Saint John/QMJHL), Ondřej Vála (Kamloops/WHL), útočníci: Filip Helt, Ondřej Machala (oba Litoměřice), Kryštof Hrabík (Liberec), Martin Kaut (Pardubice), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jakub Lauko (Chomutov), Martin Nečas (Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Filip Chytil (Hartford/AHL), Albert Michnáč (Mississauga/OHL), Kristian Reichel (Red Deer/WHL), Ostap Safin (Saint John/QMJHL), Filip Zadina (Halifax/ QMJHL), Marek Zachar (Sherbrooke/QMJHL).