Anthony Cirelli z Kanady (uprostřed) střílí gól v přípravném utkání hokejistů do 20 let v Ottawě Kanada - ČR. Vlevo brankář Daniel Vladař z ČR.

Anthony Cirelli z Kanady (uprostřed) střílí gól v přípravném utkání hokejistů do 20 let v Ottawě Kanada - ČR. Vlevo brankář Daniel Vladař z ČR. ČTK/AP/Adrian Wyld

Montreal - Bojem v každém střídání se chce česká hokejová dvacítka pokusit o překvapení ve čtvrtfinále mistrovství světa proti favorizované domácí Kanadě. V přípravě prohráli svěřenci trenéra Jakuba Petra s Kanaďany v Blainville 0:8 a v Ottawě 0:5, nyní je čeká souboj o semifinále v Montrealu. Duel se hraje v noci na úterý od 2:00 SEČ a přímým přenosem jej vysílá program ČT sport.

Češi v montrealské hale Bell Centre hráli i v základní skupině, v které sice skončili třetí, ale nemuseli se stěhovat do Toronta, protože bylo dopředu jasné, že do hlavního dějiště odcestuje na čtvrtfinále Kanada. "Je fajn, že se na čtvrtfinále nemusíme stěhovat a že hrajeme večerní zápas," řekl trenér Petr.

"Před utkáním proběhne procedura, na kterou jsme všichni zvyklí. Co víc si přát, než hrát v kolébce hokeje v Montrealu před vyprodanou halou s domácím týmem. Pro každého to musí být dosavadní vrchol kariéry," doplnil kouč, jehož tým po úvodní výhře nad Finskem (2:1) prohrál se Švýcarskem (3:4 v prodloužení), Dánskem (2:3 v prodloužení) i se Švédskem (2:5).

Kanada po výhrách nad Ruskem (5:3), Slovenskem (5:0) a Lotyšskem (10:2) podlehla v boji o prvenství ve skupině B Spojeným státům americkým (1:3). Proti Česku je i na základě výsledků z přípravy jasným favoritem.

"Očekáváme od nich enormní tlak v úvodních střídáních, je potřeba hrát ale celých šedesát minut. Věřím, že připravíme taktiku, která by mohla být úspěšná. Náš výkon musí být velmi nadstandardní, aby se něco mohlo povést. Sebeobětování musí být samozřejmostí a zásadní věcí v našem týmu - každou vteřinu, minutu pobytu na ledě. To je jediná cesta," prohlásil Petr.

"Bude to o třicetisekundových příbězích, tak to nazýváme. Každý hráč musí být na ledě pětadvacet třicet sekund. Tam musí každý odvést maximum, hrábnout ve všech věcech, ať to jsou individuální dovednosti nebo rychlost rozhodování. V tom, co nám zatím chybí," navázal Petr.

"Když si to takhle rozdělíme, postupně z toho bude polovina první třetiny, celá úvodní část... Příběh a detaily na sebe začnou navazovat. Pomalu se to může začít stavět a třeba se stát velká věc. Favorit je ale jasný, my si z toho musíme udělat vlastní příběh," dodal kouč.