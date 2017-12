Buffalo - Čeští hokejisté dnes zakončí program v základní skupině B mistrovství světa do 20 let v Buffalu utkáním se Švýcarskem. Svěřenci trenéra Filipa Pešána už mají jistý postup do čtvrtfinále a od 18:00 SEČ budou hrát o co nejlepší výchozí situaci pro play off.

Čeští junioři zatím na turnaji dvakrát vyhráli a jedinou porážku utrpěli se Švédskem, jež má v čele tabulky plný počet devíti bodů. Pešánův tým má bodů šest stejně jako Rusko, které zdolal a jež se na Silvestra utká se Švédskem. Švýcarsko je se třemi body čtvrté.