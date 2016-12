Montreal - Česká juniorská reprezentace dnes v Kanadě vstoupí do mistrovství světa hokejistů do 20 let. Svěřence trenéra Jakuba Petra čeká od 23:00 SEČ zápas proti finským obhájcům titulu. Dalšími soupeři české dvacítky v montrealské skupině A budou Švýcarsko, Dánsko a Švédsko.

Základním cílem je postup do čtvrtfinále, kouč Petr však věří, že jeho tým dokáže následně uspět i v play off a zapojí se do bojů o medaile, což se českým juniorům povedlo naposledy v roce 2005.

Přípravné zápasy před turnajem ale reprezentantům nevyšly. S Kanadou prohráli 0:8 a 0:5, gól nedali ani v páteční generálce s USA (0:4).