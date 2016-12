Čeští hokejisté se radují z výhry nad Finskem na mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Montreal - Česká hokejová dvacítka vstoupila do mistrovství světa v Montrealu výhrou nad úřadujícími šampiony Finy 2:1. Rozhodl o tom trefou v čase 58:42 útočník Michael Špaček. Další zápas v základní skupině A čeká svěřence trenéra Jakuba Petra dneska od 19:00 SEČ proti Švýcarsku.

Finové sice už v první minutě dostali puk za Škarkova záda, ale Kuokkanen dorážel po Vesalainenově střele puk až po odpískání. Češi byli také aktivní a v páté minutě se dostali do vedení. Krenželokovu střelu od modré čáry tečoval před Vehviläinenem zády jeho spoluhráč Borgström.

Hned vzápětí měl další možnost z dorážky Chlapík a přečíslení dvou na jednoho vyřešil individuálně Šoustal, ale finský gólman opět zasáhl. Finové v deváté minutě vyrovnali. Luoto sebral ve středním pásmu puk Musilovi, přešel přes Kalinu a prostřelil Škarka. Za český tým pak zahrozili Šoustal a po přečíslení bekhendem Jašek, český gólman musel krýt Juoleviho ránu. Petrův tým v úvodním dějství přišel o zraněného obránce Kvasničku.

V úvodu druhé dějství se tlačili více do útoku Finové, ale česká defenzíva je do šance nepustila. V první přesilové hře zápasu při vyloučení Kašeho po rychlé kombinaci minul branku v ideální pozici Palmu. Při Kuokkanenově trestu Vehviläinen stihl vyrazit Chlapíkovu ránu z pravého kruhu.

I další pasáž zápasu patřila Petrovu výběru. Po individuální akci těsně minul Kaše a zahrozil i Koblížek. Škarek také musel krýt nebezpečné pokusy, ale šance měli Češi. Reichel ale ani nadvakrát Vehviläinena nepřekonal, do finské branky si nenašla cestu teč Kurovského a přesnější muška chyběla Suchému.

V úvodu třetí třetiny pálil vedle pravé tyče Nečas. Škarek musel krát Välimäkiho teč po kombinaci s Juliusem Mattilou. Vehviläinen zasáhl lapačkou po individuální akci Kašeho. Finové se ubránili v oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Český tým dělal soupeři pohybem problém a vyplynul z toho Musilův pokus i tři nebezpečné střely Krenželoka.

Na stranu Finska mohl v 53. minutě strhnout vedení Räsänen. Tři minuty před koncem třetí části vytěsnil finský gólman Zbořilovu ránu. Češi ale byli za výborný výkon odměněni plným bodovým ziskem. Špaček si na levé straně u mantinelu vybruslil zpět na modrou čáru, vystřelil přesně k pravé tyči a rozhodl. Finové se v power play marně snažili o vyrovnání.

Hlasy po zápase:

Jakub Petr (trenér ČR): "Musím kluky pochválit, takový vstup do turnaje nás těší. Od rána jsem cítil, že kabina přípravu, ve které jsme nedali gól, hodila za hlavu. Kluci dodrželi taktiku do puntíku. Možná to místy působilo pasivně, ale víme, jak rychle přecházejí Finové do útočného pásma. Vždy nám z toho dávali branky, speciálně tento ročník. Klíčem k úspěchu tedy byla silná defenziva a také to, že jsme se nenechali vylučovat. Za pár hodin nás ale čeká další utkání. Aby vítězství s Finy mělo nějakou hodnotu, musíme zvládnout i to se Švýcary."

Martin Nečas (útočník ČR): "Byl to první zápas turnaje a nastoupili jsme proti mistrům z minulého roku, takže to bylo těžké utkání. Hráli jsme ale dobře z defenzivy, a tak jsme ho naštěstí dotáhli do vítězného konce. Před zápasem jsme byli zdravě nervózní, to je, myslím, dobře. Vše z nás opadlo po prvních dvou střídáních, pak už to bylo jenom lepší a lepší. Teď se musíme posouvat v naší hře a proti Švýcarům na náš výkon navázat."

Ondřej Vála (obránce ČR): "Je to pro nás super zážitek a dobrý start. Až do konce zápasu jsme hráli naši hru. Takticky jsme to zvládli dobře, na naší straně je proto velká spokojenost. Pomohl nám první gól, vždy je důležité ho dát dřív než soupeř. Po něm z nás vše opadlo, uklidnil nás, protože ze začátku asi u každého nervozita byla. Měl jsem být sedmý bek, ale zranil se David Kvasnička. Snažil jsem se být pořád připravený a přišlo to. Jsou to pro mě velké zkušenosti. Je paráda tady hrát a obléct národní dres. Moc jsem si to užil. Párkrát jsem slyšel, že zazněly z tribun české pokřiky. Je hezké, že se na nás přijeli lidé z Česka podívat."

Skupina A (Montreal):

ČR - Finsko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. D. Krenželok (Nečas), 59. M. Špaček (A. Musil, Zbořil) - 9. Luoto. Rozhodčí: Björk (Švéd.), Stricker (Švýc.) - Palej (Rus.), Vanoosten (Kan). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4703.

Sestava ČR: Škarek - Kvasnička, Hronek, Kalina, Zbořil, D. Krenželok, Hrdinka, Vála - M. Špaček, A. Musil, Š. Stránský - D. Kaše, Nečas, Kurovský - Jašek, F. Chlapík, Koblížek - Suchý, K. Reichel, Šoustal. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.

Švédsko - Dánsko 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. A. Nylander (Ahl), 19. Eriksson Ek (Dahlin, Kylington), 25. Dahlén (Grundström, Carlsson), 27. Grundström, 34. Dahlin (G. Carlsson), 39. A. Nylander (Bernhardt, Eriksson Ek) - 58. Krag (Röndbjerg). Rozhodčí: Rohatsch (Něm.), Salonen - Suominen (oba Fin.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4518.

Skupina B (Toronto):

USA - Lotyšsko 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Harper (Fitzgerald, Ahcan), 27. White (Thompson, Fox), 39. Keller (White, Thompson), 53. Keller, 58. Bracco (Terry), 60. Greenway (Kunin, Terry) - 16. Krastenbergs (E. H. Jansons). Rozhodčí: Kubuš (SR), Sidorenko - Goljak (oba Běl.), Haurum (Dán.). Vyloučení: 7:5, navíc Balcers (Lot.) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7015.

Kanada - Rusko 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Branky: 4. Jost (Myers, Dubé), 34. Strome (Barzal, Chabot), 38. Roy (Gauthier), 44. Barzal (Dubois), 50. Strome (Barzal) - 10. Sergačjov (Gurjanov), 46. Kaprizov (Vorobjov, Rykov), 51. Rykov (Jurtajkin, Kaprizov). Rozhodčí: Hribik (ČR), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Davis (USA). Vyloučení: 3:6. Využití: 3:1. Diváci: 18.099.