Buffalo (USA) - Česká hokejová dvacítka narazí po úspěšném vstupu do mistrovství světa v Buffalu proti Rusku (5:4) ve čtvrtek ve 22:00 SEČ na dalšího silného soka Švédsko. Seveřané na úvod vyhráli nad Běloruskem 6:1. Tým trenéra Filipa Pešána si uvědomuje, že k dalšímu úspěchu musí uhlídat řádu skvělých švédských individualit.

"Za výhru jsme strašně moc rádi. Moc jsme ji potřebovali, protože teď se budeme cítit mnohem lépe a nebude na nás takový tlak," řekl útočník Daniel Kurovský. "Proti Rusku jsme skvěle bránili a hráli jsme týmově. Musíme se na to zaměřit a pokračovat v tom dál," uvedl forvard Ostap Safin.

Český výběr dnes ráno absolvoval jen lehčí trénink, na který se hráči museli přesunout do vedlejší tréninkové haly. "Podmínky jsou tady v pohodě. Akorát když jsme přecházeli do tréninkového centra, tak to bylo trochu nestandardní. Museli jsme v bruslích a v chráničích přecházet z jedné haly do druhé, ale nebylo to nic, s čím bychom se nepoprali," uvedl trenér Pešán.

"Když jsme vyšli ven, hned jsme běželi sprintem do vedlejší haly, abychom se nenachladili. To bylo trochu legrační. Po tréninku jsme chvíli počkali v šatně, abychom trochu vychladli," usmíval se Safin.

Tým už se těší na souboj se Švédy. "Myslím si, že Švédové jsou jedni z největších kandidátů na zlato. Mají v týmu velmi dobré individuality a jejich obránci jsou hodně silní na kotouči. Bude to pro nás určitě těžký zápas. Viděl jsem jejich poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa a musím uznat, že mají opravdu hodně silné mužstvo," řekl Pešán.

"Se Švédskem jsme odehráli hned několik zápasů, většinou jsme prohráli o gól nebo až v prodloužení. I když se náš i jeho tým od té doby trochu změnil, hrajeme podobným systémem. Bude hodně záležet na trpělivosti," doplnil kouč. "Drobné změny v sestavě uděláme, ale zatím si je nechám pro sebe," uvedl Pešán, jenž nechtěl prozradit ani to, zda udělá změnu na gólmanském postu. V prvním duelu chytal Josef Kořenář.

"Myslím si, že nás čeká podobný zápas jako s Ruskem. Švédové jsou akorát o něco techničtější, skvěle bruslí a mají v týmu hodně známé hráče, kteří jsou silní v soubojích jeden na jednoho. Když si je pohlídáme a budeme dodržovat taktiku jako v minulém utkání, tak určitě máme šanci uspět," věří Kurovský.

"Musíme hrát hlavně jednoduše. Nesmíme vymýšlet zbytečné kličky, ale nahazovat puky do útočného pásma. Řekl bych, že v útoku jsme silní. Musíme hrát ale dobře i v obraně. Důležité bude i to, abychom co nejvíc pomohli našemu gólmanovi," prohlásil Safin.