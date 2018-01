Kanadští hokejisté Boris Katchouk (vlevo) a Robert Thomas se snaží připravit o puk Jakuba Lauka z ČR v přípravě před mistrovstvím světa do 20 let.

Buffalo (USA) - Česká hokejová dvacítka se pokusí v semifinále mistrovství světa v Buffalu překvapit favorizovanou Kanadu a zajistit si první medaili od roku 2005. Na možnost zahrát si semifinále čekali junioři právě 13 let od turnaje v Grand Forks, kde v něm neuspěli a získali následně bronz. Do finále naposledy pronikli v roce 2001 v Moskvě, kde obhájili titul ze Skelleftey. Duel začne v noci na pátek ve 2:00 SEČ v přímém přenosu ČT Sport.

Český tým se utkal s Kanadou v přípravě před turnajem 20. prosince v Londonu a utrpěl debakl 0:9. Tím se hráči nechtějí nechat ovlivnit. "Nesmíme hrát bázlivě. Jakmile Kanaďané ucítí, že z nich máme strach, přejedou nás," řekl trenér Filip Pešán.

"Musíme vystrčit růžky, hrát na kotouči víc než s Finskem a vytvořit na Kanadu tlak v jejím pásmu. Aby věděli, že taky umíme být nebezpeční. Když se tohle sejde s dobrou disciplínou, můžeme sehrát vyrovnaný zápas," doplnil Pešán.

Jeho tým v úterý ve čtvrtfinále vyřadil Finsko. Vyhrál 4:3 po samostatných nájezdech, přestože jej soupeř přestřílel 54:30, a výrazný podíl na úspěchu měl brankář Josef Kořenář.

Kanaďané vyhráli na startu play off nad Švýcarskem 8:2 a na turnaji utrpěli zatím jedinou ztrátu, když v pátek v historicky prvním duelu pod širým nebem na New Era Field před 44.592 diváky podlehli domácím Spojeným státům americkým 3:4 po samostatných nájezdech

Po nervy drásající vítězné bitvě s Finskem si česká dvacítka dopřála den volna, v tréninku ale nezahálela. Trenérský tým se vrhl na přípravu taktiky pro semifinále. "Budeme připravení. Kluci jsou samozřejmě unavení a trochu pobití, ale to k turnaji patří. Jsem rád, že nás čeká takhle velký zápas. V týmu máme typy hráčů, kteří tahle utkání milují, a doufám, že si zápas proti Kanadě užijí," dodal Pešán.

Nad receptem, který může na Javorové listy platit, se zamýšlel také útočník Martin Kaut. "Nesmíme se bát hrát hokej. Jsou to lidi stejně jako my. Když budeme bojovat a hrát jeden za druhého, věřím, že je porazíme," uvedl Kaut, podle něhož bude důležité se poučit z debaklu v přípravě. "Tam jsme dostali těžkou lekci. Ale mohla by to být pro nás i výhoda, třeba nás podcení."

Útočník Filip Chytil, který okusil na startu sezony v dresu New York Rangers ve dvou zápasech NHL a nastupuje v Hartfordu v nižší AHL, také věří, že mají Češi šanci na postup. "Musíme hrát naši hru a pomáhat gólmanovi. Věřím, že nějaké góly dáme, porazit se dá každý. Určitě můžeme uspět," řekl osmnáctiletý Chytil.