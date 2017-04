Třinec - Novým trenérem hokejistů Třince se stal bývalý útočník Václav Varaďa. Současný kouč reprezentační osmnáctky nahradí Vladimíra Kýhose, jehož přes platnou smlouvu i pro příští ročník odvolalo vedení Ocelářů před týdnem. Reagovalo tak na vyřazení druhého celku základní části již ve čtvrtfinále play off s Chomutovem. Varaďa podle klubového webu podepsal kontrakt až do roku 2020.

Čtyřicetiletého Varaďu, který během hráčské kariéry působil dlouhodobě v NHL a dvakrát se radoval z titulu mistra světa (2000 a 2005), pojí s Třincem vazby z posledních let. Ještě jako hráč dovedl klub k titulu, následně v něm působil na pozici asistenta trenéra a věnoval se také mládeži. Právě jeho jméno bylo hodně skloňováno po Kýhosově odvolání.

Varaďu nyní čeká ještě mistrovství světa s reprezentačním výběrem hráčů do 18 let, pak se zapojí do dění v extraligovém klubu. "Václav Varaďa má smlouvu na tuto sezonu. Nový realizační tým osmnáctky se bude řešit až po mistrovství světa," řekl ČTK k otázce jeho dalšího možného působení u reprezentační osmnáctky tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.