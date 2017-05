České Budějovice - Hokejový útočník Václav Nedorost se po deseti letech vrací do mateřských Českých Budějovic. Po vítěze první ligy, který neuspěl v baráži o extraligu, má být pětatřicetiletá posila ze Slovanu Bratislava hlavní oporou v dalším boji o návrat do nejvyšší soutěže.

"Je to jeden z nejlepších hráčů, kteří v Českých Budějovicích vyrostli. Ale bude nesmírně důležité najít k němu také správné spoluhráče, sám nám postup nikdo nevybojuje," řekl klubovému serveru generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Dvojnásobný juniorský mistr světa Nedorost se podílel na záchraně hokeje v Českých Budějovicích poté, co HC Mountfield odešel v roce 2013 s extraligovou licencí a celým kádrem do Hradce Králové. "Už delší dobu jsme se bavili o tom, že by přišel Motoru pomoci, ale odcházet z nejlepší evropské soutěže, když o něj byl stále velký zájem, to už chce hodně velké motorácké srdce," ocenil Bednařík.

Nedorost měl dokonce posílit České Budějovice už na konci ledna, ale po faulu Anatolije Golyševa z Jekatěrinburgu zůstal do konce sezony na marodce po těžkém otřesu mozku. "Se Slovanem to bylo také předjednáno, že nám ho uvolní, pokud to s jeho postupem do play off nebude vypadat reálně. Pak ale přišel osudný střet," uvedl Bednařík.

Nedorost, jehož kariéru provází smůla na zranění, má na kontě i 99 utkání v NHL za Colorado a Floridu. Posledních sedm sezon působil v KHL, kde hrál za Novokuzněck, Lva Poprad, Doněck a poslední tři roky za Slovan Bratislava. V české extralize hrál i za Liberec.

V Motoru naopak nebudou pokračovat útočníci Tomáš Nouza, Luboš Rob, Vladimír Škoda, Tomáš Vak, Štěpán Hřebejk, Jiří Fronk, Tomáš Guman, Benjamin Walker či obránce Martin Mazanec.