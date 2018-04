Amiens (Francie) - Další blok dvou utkání čeká v pátek a v sobotu hokejovou reprezentaci v přípravě před mistrovstvím světa. V rámci Euro Hockey Challenge změří svěřenci kouče Josefa Jandače síly s domácí Francií. Hrát se bude v okolí metropole Paříže - nejprve v Amiens a následně v Cergy.

Francouzi jsou týmem, který občas sužují nevyrovnané výkony, ale zároveň umí potrápit favority a loni na domácím MS jim těsně unikl postup do play off, přestože porazili Finsko (5:1) nebo Švýcarsko (4:3 po samostatných nájezdech).

"Myslím, že nebudou mít vůbec špatné mužstvo. Už to představili loni na mistrovství světa, kde hráli výborně. Bude to dobrá prověrka, možná větší než Švýcaři minulý týden," uvedl po dnešním tréninku v Praze před odletem do Francie asistent trenéra Jaroslav Špaček.

"Mají v týmu i hráče z NHL (obránce Yohann Auvitu). Určitě nás to prověří. Jsme rádi, jak pro trenéry, tak pro hráče je dobře, že budeme hrát proti kvalitnějšímu mužstvu, než jsme měli minulý týden v Příbrami," pochvaloval si Špaček.

V brance se prostřídají Dominik Furch s Patrikem Bartošákem. "Myslím, že každý z nich dostane jeden zápas," nastínil představy trenérů Špaček. Kapitánem byl měl zůstat v návaznosti na příbramské duely útočník Michal Řepík. "Jede s námi, nevím jen, jestli bude hrát oba zápasy. Bereme třináct útočníků a uvidíme, jak to nakonec bude," podotkl Špaček.

Do Francie necestují obránci Vojtěch Mozík, Adam Polášek, Ondřej Vitásek a útočníci Dominik Kubalík, Roman Červenka a Roman Horák. "Polášek měl lehké zranění, proto ho necháváme odpočinout. Jak Vitásek tak i on byli na rezonanci. Všechno bude asi v pořádku, ale dáme jim pár dnů k doléčení," vysvětlil Špaček.

Zdravotně indisponovaný je stále i Mozík. "Je to ale lepší. Byl u docenta Koláře, je to takové 50 na 50, podstupuje teď nějakou proceduru a chce jet na šampionát, chce se o to poprat. Uvidíme, jak to zabere," přiblížil Špaček.

Francouzi nejsou příliš častým sokem Čechů, ačkoliv se oba celky utkaly loni v základní skupině MS v Paříži. Jandačův výběr zvítězil v každé ze třetin a celkově 5:2.

Předtím se obě mužstva potkala na MS 2015, kde Češi v domácím prostředí triumfovali ještě výrazněji 5:1. Rok předtím si ale na šampionátu museli pomoci vítěznou trefou na 5:4 až v prodloužení. V roce 2010 pak na cestě za zlatem pokořil národní tým Francouze 6:2.

Páteční utkání v Amiens v hale Coliseum s třítisícovým hledištěm začne v 19 hodin. Odveta den nato se odehraje na ledě podobně velké Aren'ice v Cergy, úvodní buly bude vhozeno ve 20:45.