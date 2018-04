Praha - Hokejisty pražské Sparty povede německý kouč Uwe Krupp. Bývalý obránce, jenž dlouhodobě působil v NHL a naposledy vedl finalistu německé nejvyšší soutěže Eisbären Berlín, podepsal s vedením extraligového klubu dvouletou smlouvu.

Dvaapadesátiletý Krupp hrál NHL za Buffalo, New York Islanders, Québec/Colorado, Detroit a Atlantu nasbíral celkem 729 startů v základní části a 281 bodů za 69 branek a 212 gólů, v play off pak přidal v 81 duelech 29 bodů (6+23) a v roce 1996 slavil s Coloradem zisk Stanley Cupu. O šest let později pomohl k triumfu i Detroitu.

Výborné renomé už si však Krupp stihl vydobýt i jako trenér. V letech 2005 až 2011 vedl německou reprezentaci, později mezi německou elitou Kolín a naposledy Berlín, kde mu skončila smlouva a s vedením klubu se dohodl na ukončení spolupráce. Před osmi lety dovedl Německo na domácím MS ke čtvrté příčce, nejlepšímu umístění od zisku stříbra v roce 1953.