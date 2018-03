Praha - Hokejisté Pardubic a Vítkovic budou v pokračování čtvrtfinálových sérií extraligového play off usilovat o oživení postupových nadějí. Při nepříznivém stavu 0:2 na zápasy potřebují nutně uspět v sobotních třetích bitvách, jinak jejich šance klesnou na minimum a v neděli budou čelit vyřazení. V trochu lepší pozici je Dynamo, které vyzve Třinec před svými diváky. Naopak Ostravané se pokusí v Brně oplatit Kometě stejnou mincí a uspět na jejím ledě.

Pardubičtí ještě nechtějí končit dosud povedenou sezonu, k tomu ale potřebují vyhnat z hlavy myšlenky na to, jak blízko byli k zisku alespoň jednoho zápasu na ledě Ocelářů.

"Je škoda, že jsme nezvládli to první utkání, tam si myslím, že jsme měli velkou šanci ho získat, ale některými chybičkami jsme o něj přišli, včetně hloupého faulu asi pět minut před koncem. Do druhého zápasu jsme měli skvělý nástup, dvě velké šance, ale pak jsme nevyužili přesilovku pět na tři a dostali gól od jednoho fotbalisty," připomněl trenér Miloš Holaň úvodní gól zápasu Jiřího Polanského v poslední minutě první třetiny.

"Ale už se v tom nechci hrabat," zdůraznil Holaň. "Víme, že je před námi nový zápas a nová výzva v domácím prostředí. Musíme zapomenout na to, co bylo. A vzít si z toho jen to pozitivní. Musíme hrát tvrdě a chodit do gólmana. Třinečtí tam mají klíčové hráče, které musíme držet pod tlakem a znepříjemnit jim to. Musíme hrát play off hokej, tedy nedarovat ani kousek ledu a pustit emoce ven," nastínil.

Třinec po utrápeném vítězství v prvním duelu potvrzuje roli favorita a do Pardubic dnes mohl vyrazit v pohodě. "Zvládli jsme oba domácí zápasy, což byl náš plán, samozřejmě, že teď probíhá příprava ve větším klidu. Těšíme se na odvety a soustředíme zatím jen na třetí zápas, který budeme chtít urvat," řekl třinecký kouč Václav Varaďa.

Útočník Ocelářů Martin Adamský potvrdil, že z týmu po prvním vítězství opadl tlak. "Trošku z nás spadl ten stres, že jsme museli vyhrát první zápas. Soupeř je ale strašně nepříjemný a houževnatý. Vedení 2:0 ještě nic neznamená. Musíme pořád pracovat dále stejně," pronesl Adamský.

Úřadující šampion Brno vyhrál v součtu s minulou mistrovskou sezonou ve vyřazovacích bojích už osmkrát za sebou, když do pokračování čtvrtfinálové série na domácím ledě si Brňané přivezli z Ostravy dvě vítězství. "I do dalších zápasů ale půjdeme s pokorou. Jako by byl stav na zápasy 0:0. Obě mužstva mají zkušené hráče. Stejně jako na začátku série se ale díváme na sebe a na svou hru," uvedl na dnešním setkání s novináři majitel klubu a současně hlavní kouč Libor Zábranský, který věří v sílu svých svěřenců.

"Je těžké odhadnout, s jakou taktikou náš soupeř půjde do pokračování série. Bylo čitelné, s jakou šel do druhého zápasu. Ale jsme připraveni na všechno. Moji hráči ví, jak být úspěšní. Dokázali to loni. V žádném případě však nechci, aby to vypadalo tak, že nerespektujeme sílu Vítkovic. Ale znovu opakuji, soustředíme se na sebe," řekl Zábranský.

Dodal, že Kometa není nezastavitelná. "Buďme trošku skromní. Ale tým jsme skládali na to, aby byl úspěšný v play off. Nevyhlašovali jsme honbu za prvním místem po základní části. To se nám celkem daří, potvrdili jsme to loni. A letos se budeme snažit o to, abychom byli opět úspěšní," uvedl majitel Komety.

Vítkovice přes těžkou výchozí pozici do brněnských odvet ještě nemusejí propadat skepsi: z posledních devíti zápasů pod Špilberkem sedmkrát vyhrály. Potenciál ke zdramatizování série tedy nepochybně mají.

"Souhlasím, já také pořád vidím potenciál a neskládáme zbraně, i když většina už asi Kometu vidí v semifinále. Při hře pět na pět je ta série docela vyrovnaná a já tam velké rozdíly nevidím, ale klíčové jsou zatím přesilovky, které Kometa hraje velice dobře," řekl vítkovický kouč Jakub Petr.

I podle kapitána Vítkovic Rostislava Olesze je nutné minimalizovat hru v oslabení. "Hlavně se vyvarovat zbytečných faulů. Někdy tam nemusejí být, tak na tom musíme zapracovat," řekl Olesz.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy - 17. a 18. března: HC Dynamo Pardubice (po základní části 6.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátky: sobota 17:00, neděle 16:40 (ČT sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:3 po sam. nájezdech, 1:4. Nejproduktivnější hráči v sérii: Matěj Beran 2 zápasy/3 body (3 branky + 0 asistencí) - Jiří Polanský 2/4 (3+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Trončinský 51/37 (6+31) - Martin Růžička 49/54 (29+25). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 2,50 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,58 procenta, Milan Klouček 0 a 100 - Šimon Hrubec 1,29 a 95,31. Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 2,45, 91,81 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24. Zajímavosti: - Třinec útočí ve své 23. extraligové sezoně na osmou semifinálovou účast. Naposledy byl mezi nejlepšími čtyřmi před třemi roky, kdy prohrál až ve finále s Litvínovem. Předloni vypadl v předkole a loni ve čtvrtfinále. - Pardubice čekají na postup do semifinále od roku 2012, kdy získaly titul. Následně vypadly v předkole, potom dvakrát ve čtvrtfinále a v minulých dvou letech do play off nepostoupily. Loni skončily v extralize poslední a zachránily se v baráži. - Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2 se podařilo jen šesti celkům v sedmi případech v historii a vždy to bylo po úvodních prohrách venku. Spartě se to povedlo v roce 2006 ve čtvrtfinále se Zlínem (4:2 na zápasy). Dalšími úspěšnými celky jsou Slavia proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzeň proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Liberec proti Slavii (čtvrtfinále 2005 - 4:3), Karlovy Vary proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2), opět Liberec proti Plzni (čtvrtfinále 2010 - 4:2) a Zlín proti Třinci (semifinále 2015 - 4:2). - Dynamo v závěru dlouhodobé části vyhrálo doma pět z posledních šesti utkání. Po sérii pěti úspěchů podlehlo v závěrečném kole ve východočeském derby Hradci Králové 1:3. - Oceláři na konci základní části venku bodovali pětkrát za sebou - třikrát z toho naplno a dvakrát podlehli v nastavení. - Třinec v sérii ještě z osmi oslabení neinkasoval. - Bek Ocelářů Tomáš Linhart může sehrát v sobotu 800. zápas v nejvyšší soutěži. - Třinecký obránce Jakub Matyáš dnes slaví 24. narozeniny. HC Kometa Brno (5.) - HC Vítkovice Ridera (4.). Začátky: sobota 17:00 (ČT sport), neděle 17:00. Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 3:2 v prodl., 3:2. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Hynek Zohorna 2/3 (2+1) - Ondřej Roman 2/3 (2+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Erat 49/46 (12+34) - Jakub Lev 52/35 (19+16). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak 1,83 a 94,44 - Patrik Bartošák 2,79 a 91,04. Statistiky brankářů v základní části: Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto - Patrik Bartošák 2,11, 93,34 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,30 a 91,81. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa útočí na šestou účast v semifinále v historii. V samostatné české extralize byla dosud při všech čtyřech čtvrtfinálových účastech (2012, 2014, 2015 a loni) úspěšná. Neuspěla pouze v roce 1987 ještě ve federální lize. V roce 1971 se dostala do semifinále přímo ze základní části. - Vítkovice čekají na postup do semifinále od roku 2011, kdy prošly až do finále, kde podlehly Třinci. Od té doby vypadly třikrát ve čtvrtfinále, dvakrát v předkole a v sezoně 2015/16 se do play off nedostaly. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud nikomu nepodařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), před třemi roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4) a loni ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4). - Kometa doma devětkrát za sebou neprohrála v základní hrací době - sedmkrát vyhrála a dvakrát prohrála v nastavení. - Vítkovice venku prohrály čtyři z posledních pěti utkání, z toho dvě až v prodloužení. - Ostravané vyhráli ve vzájemných kláních pod Špilberkem sedm z posledních devíti extraligových utkání.