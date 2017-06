Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 19. dubna v Brně. Zleva brankář Marek Čiliak, Jozef Kováčik a Peter Trška z Brna se radují ze zisku titulu.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 19. dubna v Brně. Zleva brankář Marek Čiliak, Jozef Kováčik a Peter Trška z Brna se radují ze zisku titulu. ČTK/Šálek Václav

Brno - Hokejisty mistrovské Komety Brno opouští sedmatřicetiletý obránce Jozef Kováčik. Informaci zveřejnil hokejista na instagramovém účtu, který používá společně s manželkou. Vedení Komety se k odchodu opory zadních řad nevyjádřilo.

"Naše modré srdce se zlomilo na dvě půlky," uvedl na instagramu Kováčik. "Když jsme přijeli do Brna poprvé, nejmladší dceři byly dva měsíce. Dnes jí je šest let. Brno nám přirostlo k srdci, je to úžasné město s ještě úžasnějšími fanoušky. Ale hokejový život je už takový," dodal slovenský zadák, který měl ještě na dva roky podepsanou v Brně smlouvu.

Do Brna přišel Kováčik na podzim 2011 z Nitry. V Brně v průběhu šesti sezon odehrál všechny tři finálové série. V týmu Komety nastoupil k 322 zápasům a připsal si 127 bodů za 35 branek a 92 nahrávek.