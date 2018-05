Litvínov (Mostecko) - Hokejisty extraligového Litvínova posílí obránce Jan Ščotka z Pardubic a útočník David Tůma, který dosud hrál za prvoligové Kladno. Oba hráči se domluvili s klubem na dvouletých smlouvách. Litvínovský celek o tom informoval na svém webu.

Jednadvacetiletý Ščotka opouští Pardubice po čtyřech letech, ve kterých odehrál v nejvyšší soutěži 199 zápasů s bilancí sedmi branek a 17 asistencí.

O šest let starší Tůma má na kontě v extralize jen 26 utkání, v končící sezoně byl ale s 23 góly třetím nejlepším střelcem první ligy. V play off byl třetí v produktivitě a pomohl Rytířům k postupu do baráže o extraligu. Do nejvyšší soutěže však Kladno nepostoupilo.

Litvínov se také domluvil na pokračování spolupráce s brankářem Jakubem Soukupem, obránci Markem Baránkem, Janem Strejčkem a útočníkem Ondřejem Jurčíkem.