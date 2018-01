Ilustrační foto - Úvodní zápas čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Bílí Tygři Liberec - Curych, 5. prosince v Liberci. Brankář Jaroslav Janus a Martin Ševc z Liberce a Chris Baltisberger (vpravo) z Curychu.

Praha - První krok k finále Ligy mistrů mohou v úterý udělat hokejisté Liberce a Třince. V úvodním semifinálovém utkání přivítají Bílí Tygři od 17:30 pod Ještědem švédský tým Växjö Lakers, o půl hodiny později nastoupí Třinec ve Finsku na ledě JYP Jyväskylä.

Přestože hlavní trenér Filip Pešán už se vrátil ze zámoří, kde dovedl jako trenér reprezentační dvacítku ke čtvrté příčce na mistrovství světa, Liberec ještě bude koučovat Karel Mlejnek. Pešán se na střídačku vrátí až v pátek v extraligovém souboji s Vítkovicemi. "Pomůžu Karlovi připravit tým, ale na střídačce ještě nebudu. Po dlouhé době by to bylo složité. Naskočím až v pátek," uvedl Pešán.

Växjö suverénně kraluje švédské lize, kterou vede o 13 bodů. "Je to teď docela nabité, ale určitě uděláme vše pro to, abychom postoupili," řekl gólman Roman Will.

Liberec se s Växjö utkal již v základní skupině. Doma prohráli Bílí Tygři 3:4 v prodloužení a venku 3:6. "Každý zápas je jiný, ale celkově švédské týmy mají výborné bruslaře a hrají dobrý hokej. My na ně určitě budeme nachystaní dobře a myslím, že může být výhoda, že se známe už ze základní skupiny," domnívá se Will.

V paměti mu utkvěl především velký talent švédského hokeje, teprve devatenáctiletý Elias Pettersson, jenž za 26 zápasů v lize zaznamenal 35 bodů (11+24) a se Švédy získal na juniorském mistrovství světa stříbro.

"Bude zase nebezpečný. Od čtvrté po první lajnu mají Švédi dobré hráče, takže to rozhodně bude dobrý hokej. V domácí soutěži se jim daří, ale Champions League je o něčem jiném, budou to mít s námi těžké. Chceme postoupit dál," prohlásil Will.

Třinec pokračuje ve své skandinávské šňůře a po třech úspěšných dvojzápasech se švédskými soupeři se pokusí odklidit z cesty do finále posledního soupeře.

"Dělí nás dva zápasy od finále a jsme odhodláni udělat naprosté maximum. Víme, s kým budeme mít čest. Jyväskylä je další z výborných týmů a momentálně se mu daří i ve finské lize. Ale chceme se poprat o dobrý výsledek a vytvořit si nějaký dobrý základ od odvety," řekl trenér Václav Varaďa, jehož tým do Finska odletěl dnes dopoledne z polských Katovic.

Loni hrála o European Trophy pražská Sparta, letos může dojít dokonce na české finále. Pokud by se do něj dokázali probojovat Oceláři, mohou se těšit, že si díky své dosavadní bilanci zahrají o triumf v domácím prostředí.

Obě úterní utkání - stejně jako i odvety za týden - bude možné sledovat v přímých přenosech na stanicích Sport1 a Sport2.