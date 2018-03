Praha - Hokejisté Hradce Králové a Liberce se v pondělí utkají v rozhodující bitvě čtvrtfinále play off o postup mezi nejlepší čtveřici extraligy. Poté co Mountfield v sobotu v dramatickém závěru odvrátil pod Ještědem vyřazení vítězným gólem Radka Smoleňáka 32 sekund před koncem, mohou Východočeši v sedmém duelu série těžit z výhody domácího prostředí.

"Vedli jsme v té sérii 2:0 na zápasy, pak se to úplně otočilo a prohráli jsme třikrát za sebou, dál už byla pro nás jen propast, ale my jsme to zvládli a vyrovnali. Takže emoce jsou určitě hodně pozitivní a já věřím, že si je přeneseme do posledního sedmého zápasu," řekl trenér Východočechů Václav Sýkora. "Věřili jsme, že ještě dokážeme sérii vrátit do Hradce. Myslím, že i hráči ukázali, jak hodně to chtěli. A také si za tím šli," ocenil zkušený kouč přístup svěřenců.

Věří, že maximální koncentraci si uchovají i pro sedmé utkání. "Myslím, že už toho moc měnit nejde. Budeme muset jít za vítězstvím zase aktivně, což jsme dokázali už v šestém utkání v Liberci. Samozřejmě bude v první řadě rozhodovat hlava, pak nasazení, ale ty zápasy jsou tak vyrovnané, že tam rozhodují opravdu jen maličkosti. Těžko předvídat, co konkrétně nakonec rozhodne celou sérii," přemítal Sýkora.

"Pro nás je důležité nabrané sebevědomí, že jsme si dokázali, že Liberec není nejlepší v lize, jak všude říkají. A že je dokážeme porazit. Bude to válka jako v sobotu v Liberci a určitě to nebude jednoduché, ukáže se, kdo je ten lepší," prohlásil Smoleňák, autor vítězné trefy v čase 59:28 šestého utkání.

Sám se na pondělní souboj ohromně těší. Podobně vypjaté duely, v nichž je hodně v sázce, si užívá. "Půjde o zápas, který si chce každý zahrát, protože v tom právě bude ta zábava, bude to zápas kdo s koho. Silnější vyhraje a kdo se bojí, tak bude mít smůlu," doplnil jednatřicetiletý Smoleňák.

Liberečtí potřebují z hlav vytěsnit, jak blízko měli do semifinále. Poraženeckou náladu rázně odmítají, přestože pod Bílou věží se jim historicky příliš nedaří. Ale to se do soboty nedařilo ani Mountfieldu pod Ještědem, přesto v rozhodující chvíli neúspěšnou sérii zlomil.

"Věděli jsme, že ta série bude vyrovnaná. Ukradli jsme si navzájem jedno utkání na ledě soupeře, šance zůstávají dál padesát na padesát. V Hradci jsme odehráli výborný ten poslední zápas, takže se nemáme čeho bát. Myslím, že to je opravdu vyrovnané. Doma Hradec bude muset trošku více než my," podotkl liberecký kouč Filip Pešán.

Oba inkasované góly během posledního šestého souboje přišly v přesilovkách Hradce Králové. "Pojedeme tam hrát pokud možno co nejvíce v pěti hráčích a budeme se snažit hrát tak, jak jsme tam hráli zápas číslo pět. Tedy obětavě a disciplinovaně," nastínil Pešán.

"V žádném případě nemáme horší kádr a tým než Hradec, jak někdo říká. Ukázali jsme, že týmovou prací umíme ty zápasy zvládat. A teď musíme sílu toho týmu zase ukázat," prohlásil odhodlaně útočník Michal Bulíř, autor jediné liberecké trefy v šestém utkání.

Statistické údaje před čtvrtfinále play off extraligy: Mountfield Hradec Králové (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek: 17:20 (ČT Sport). Stav série: 3:3. Výsledky zápasů v sérii: 3:2 v prodl., 3:1, 2:4, 0:3, 1:2, 2:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Radek Smoleňák 6 zápasů/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Marek Kvapil 6/7 (6+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Radek Smoleňák 6/5 (3+2) - Marek Kvapil 9/9 (7+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 46/42 (15+27) - Martin Bakoš 52/40 (14+26). Statistiky brankářů v sérii: Patrik Rybár průměr 2,49 obdržené branky a úspěšnost zákroků 89,72 procenta, Jaroslav Pavelka 1,25 a 93,75 - Roman Will 1,83, 93,64 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár 2,49 a 89,72, Jaroslav Pavelka 1,25 a 93,75 - Roman Will 1,65, 94,09 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,34, 91,29 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Zajímavosti: - Hradec Králové útočí ve své šesté extraligové sezoně na druhou účast v semifinále. Na historický úspěch dosáhl v minulém ročníku, kdy skončil třetí. Od přechodu Mountfieldu s licencí na nejvyšší soutěž z Českých Budějovic v roce 2013 mezi nejlepšími osmi týmy nechyběl. Předtím hrál v extralize jen v sezoně 1993/94, kdy skončil jedenáctý a po neúspěšné baráži sestoupil zpět do první ligy. - Bílí Tygři útočí na třetí účast v semifinále za sebou. V roce 2016 získali historický titul a loni dosáhli na stříbro. Mezi nejlepší čtyři se může Liberec ve svém 16. ročníku v nejvyšší soutěži dostat poosmé. V letech 2005 a 2007 získal bronz a v sezonách 2007/08, 2009/10 a 2011/12 skončil čtvrtý. - Liberec může v případě úspěchu potřetí v historii otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2. Povedlo se mu to už ve čtvrtfinále v roce 2005 proti Slavii (4:3 na zápasy) a o pět let později ve stejné fázi proti Plzni (4:2). Jinak se podařil stejný počin už jen pěti celkům - Slavii proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzni proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Spartě proti Zlínu (čtvrtfinále 2006 - 4:2), Karlovým Varům proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2) a Zlínu proti Třinci (semifinále 2015 - 4:2). - V případě postupu Hradce Králové si zajistí účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů jako účastník semifinále Kometa Brno a vítěz dnešního čtvrtfinále mezi Třincem a Pardubicemi. Hradec Králové se kvalifikoval jako druhý tým základní části stejně jako její vítěz Plzeň, která už postoupila mezi nejlepší čtyři. Vedle nich zaujmou dvě volná místa pro českou extraligy další semifinalisté. - Hradec Králové vyhrál v domácím prostředí osm z posledních deseti utkání. - Liberec má v letošním play off ze čtyř zápasů venku vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Zvítězil ve třetím utkání předkola na Spartě (4:1) a v pátém čtvrtfinále (2:1) a podlehl v prvním a druhém čtvrtfinále (2:3 v prodloužení a 1:3). - Výhra v pátém duelu 2:1 byla pro Liberec teprve třetí z celkových 13 duelů v Hradci Králové v extralize a první v běžné hrací době. Předtím tam Bílí Tygři vyhráli jen dvakrát v nastavení - 4:3 po samostatných nájezdech v březnu 2014 a 4:3 v prodloužení v prosinci 2015.