Paříž - Hokejisté Švýcarska, kteří na mistrovství světa dosud bodovali ve všech šesti zápasech, budou v úterý posledními soupeři českého výběru v základní skupině v Paříži. Přestože oba týmy ještě nemají stoprocentně jistý postup do čtvrtfinále, neměly by ve vyřazovací fázi turnaje chybět. Podle všeho se utkají o konečné druhé místo. Češi mají aktuálně na kontě 13 bodů, Švýcaři o jeden méně.

"Švýcaři tady hrají velmi dobře organizovaně, dohrávají souboje. Musím říct, že třeba nemají velké hvězdy, ale dodržují systém a na turnaji je to vidět. Švýcaři i Norové tady hrají výborně," řekl novinářům asistent trenéra Jaroslav Špaček. "Když se tým proti nim dobře nepohybuje, je to těžké. Na to se musíme připravit," podotkl bývalý vynikající obránce.

Český tým v Paříži po úvodní porážce s Kanadou pětkrát za sebou zvítězil, naposledy v neděli přehrál domácí Francii 5:2. I přes tříbodový zisk ale mužstvo vedené kapitánem Jakubem Voráčkem mělo problémy s disciplínou. Sedm trestů a dvě dvojnásobná oslabení, toho se Češi budou chtít příště vyvarovat.

"Ještě jsme tady neodehráli šedesát minut tak, jak bychom si představovali. Minule jsme měli hodně vyloučených, do hry se dostalo třeba jen pár hráčů a pak zase byly přesilovky. Proti Švýcarsku bychom chtěli hru rozložit na co nejvíc hráčů a připravit se na čtvrtek," řekl Špaček.

Češi proti Švýcarsku nastoupí s Petrem Mrázkem v brance a rotace gólmanů tak bude pokračovat. Ve složení formací by naopak změny nastat neměly. "Sestava bude stejná. Měli jsme o tom diskuzi, ale zůstane stejná," uvedl Špaček.

Prozradil však, že s výkonem jedné formace proti Francii trenéři spokojeni nebyli, podle všeho s útokem David Pastrňák - Jan Kovář - Roman Červenka. "Tři lajny hrály výborně, jedna trošku haprovala. Proto jsme měli trošku pohovor. Ale je škoda rozbíjet lajny, který opravdu fungovaly," řekl.

Český tým má stále ještě jedno volné místo na soupisce pro hráče v poli a podle Špačka se zřejmě zaplní již před duelem se Švýcarskem. "Diskutujeme o tom, čas máme do úterý dopoledne," uvedl Špaček. Na šanci čekají obránci Jan Kolář, Libor Šulák a útočník Jakub Lev. Pravděpodobně by měl být dopsán osmý bek.

Zápas začne v úterý v 16:15.

Předpokládaná sestava ČR: Mrázek - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna.