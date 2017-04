Praha - Hokejovou reprezentaci čekají o víkendu další dva přípravné zápasy před květnovým mistrovstvím světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Po dvou domácích výhrách nad Norskem se svěřenci trenéra Josefa Jandače utkají s Německem v sobotu v Norimberku a o den později v Mannheimu. Zápasy budou opět součástí seriálu Euro Hockey Challenge.

"Víme, že Němci hráli dvakrát s Norskem a prohráli, ale my se teď zaměřujeme na sebe," řekl Jandač novinářům před čtvrtečním odjezdem týmu do Norimberku. "Budeme hrát venku, uvidíme, jaká tam bude atmosféra. Chodí tam poměrně dost lidí a možná, že prostředí bude bouřlivé. Němci se budou chtít vytáhnout," uvedl.

Český tým se s Němci utkal i před rokem v přípravě na MS, v Ústí nad Labem vyhrál 7:2 a 2:1. Na severu Čech utrpěl s Němci i dosud poslední porážku, v srpnu 2007 zde prohrál 2:4 a byl u toho i útočník Roman Červenka. Dalších dvanáct utkání Češi vyhráli, dvakrát až v prodloužení, respektive po samostatných nájezdech.

"Němci vždy patří k houževnatým týmům, jsou fyzicky odolní a zdatní. Jejich hru ale neřešíme, zaměřujeme se sami na sebe. Kluci bojují v kempu o místa a my se na ně chceme podívat," řekl Jandač. "Chceme ale do hry dostat systémové věci, které pilujeme. Chceme, aby se nám to krystalizovalo," doplnil.

Jandač se svými asistenty má k dispozici stále poměrně široký kádr. Do Německa sice neodcestoval brankář Petr Mrázek z Detroitu, i tak ale může kouč vybírat z 26 hráčů do pole a dvou gólmanů. V Norimberku by v sestavě měli chybět Lukáš Radil, Petr Vrána a Tomáš Zohorna, do Mannheimu by se pak v sobotu večer vůbec neměli přesunout Jakub Jeřábek, Jan Kolář, Michal Řepík, Michal Birner a Červenka.

"Chceme v přípravě rozložit zátěž mezi větší počet hráčů. Někteří odehrají jeden zápas, jiní dva. Pokud se nic nečekaného nestane, tak tato pětice se vrátí domů, odpočine si a přijdou opět v úterý na další sraz," uvedl Jandač. Již dříve avizoval, že rozložením zápasové zátěže se snaží zabránit tomu, aby se v závěrečné části MS projevila na hráčích únava.

Hned trojice hráčů se v Německu představí v přípravě poprvé. Do hry ještě nezasáhli Červenka a obránci Jan Rutta s Davidem Musilem, kterého čeká reprezentační premiéra.

"Budu bojovat, to je jediné, co můžu udělat. Hrát nejlíp, co umím, pak už je to na trenérech, jestli mě na mistrovství vyberou, nebo ne," uvedl Musil, jenž se k národnímu týmu připojil v úterý. "Je krásný pocit tady být. Táta za reprezentaci hrál, když jsem byl ještě hodně malý. Pro mě je to velká pocta," podotkl syn mistra světa z roku 1985 Františka Musila a vnuk legendy Jaroslava Holíka, který působí v zámořské AHL.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Rutta, Jeřábek, Kundrátek, Kolář, Polášek, Šulák, Košťálek, D. Musil - Řepík, Červenka, Birner - Kašpar, Horák, Sekáč - Hyka, P. Holík, Kousal - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík.