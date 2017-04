Praha - Do přípravy hokejové reprezentace na květnové mistrovství světa by se měla zapojit šestice hráčů ze zámoří. Vedení národního týmu potvrdili zájem startovat na nadcházející akci brankář Petr Mrázek z Detroitu, obránci Radko Gudas z Philadelphie, Jakub Kindl z Floridy a Jan Košťálek z Manitoby a útočníci Jakub Voráček z Philadelphie s Pavlem Zachou z New Jersey. Všichni musejí ještě absolvovat povinné výstupní lékařské prohlídky ve svých klubech.

"Se všemi jsme mluvili, a pokud bude vše v pořádku, tak by měli dorazit," řekl generální manažer reprezentace Martin Ručinský na dnešním srazu národního týmu v Praze. Zároveň potvrdil, že vedení týmu neplánuje oslovit Jaromíra Jágra, který po MS v roce 2015 ohlásil konec reprezentační kariéry. "Všichni víme, že Jarda už před Světovým pohárem svoji reprezentační kariéru uzavřel, a tím to padlo. Dál jsme ho neoslovovali," vysvětlil.

Většina z šestice hráčů by podle Ručinského měla do Česka přicestovat kolem 18. dubna, Voráček o týden později a Košťálek, jenž jako jediný z hráčů působí v nižší AHL, již příští týden.

Zatímco Mrázek, Gudas nebo Voráček mají v případě svého příjezdu prakticky jisté místo v týmu, další si budou muset nominaci vybojovat v přípravných zápasech. To bude případ zejména dvaadvacetiletého Košťálka, někdejšího juniorského reprezentanta.

"Nějaké hráče potřebujeme vidět a i tak jsme s nimi mluvili. Všichni mají chuť se o místo poprat. Přijedou, odehrají zápasy a uvidíme," uvedl Ručinský, jenž přiznal, že se jedná i o příjezdu Vojtěcha Mozíka působícího na farmě New Jersey.

Zdravotní stav podle všeho vyřadil ze hry o MS brankáře Michala Neuvirtha z Philadelphie, jenž před nedávnem zkolaboval před zápasem NHL a od té doby nehraje. "Momentálně nemáme informace o jeho zdravotním stavu, ale nejdůležitější je, aby se dal dohromady. Aby se zjistilo, co se stalo," řekl Ručinský.

Omluvili se i Radim Vrbata z Arizony nebo Aleš Hemský z Dallasu. Jeho klubový spoluhráč Radek Faksa je bez smlouvy stejně jako dvojice z Tampy Ondřej Palát, Andrej Šustr. I v jejich případě tak reprezentační kouč Josef Jandač počítá s tím, že pro MS nebudou k dispozici.