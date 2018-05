Kodaň - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Kodani 5:4 po samostatných nájezdech Švýcarsko a podruhé na turnaji vyhráli. Dramatickou bitvu, ve které český tým třikrát inkasoval v oslabení a dokázal smazat dvoubranové manko, rozhodl Michal Řepík, jenž se gólově prosadil i v normální hrací době. Svěřenci trenéra Josefa Jandače mají v tabulce skupiny A čtyři body a jsou čtvrtí.

Otevřít skóre mohl v úvodní minutě Řepík, který se dostal sám před Genoniho, ale ztroskotal na jeho pravém betonu. Na druhé straně si poradil Francouz z pokusy Scherweyho a Hofmanna, který ještě z následné dorážky bekhendem minul. Při Kousalově vyloučení pálil Niederreiter a Andrighettovu přihrávku tečoval před českým brankářem Baltisberger.

Po Šulákově zákroku vysokou holí na dvě plus dvě minuty sice ve výhodě fauloval Baltisberger, ale Švýcarům stačila i kratší přesilovka k vedení. Po Hofmannově přihrávce dostal prostor k dorážkám před Francouzem Niederreiter a otevřel skóre.

Při Červenkově pobytu na trestné lavici nadělala Francouzovi potíže střela Genazziho. V oslabení se Jandačův výběr dostal do přečíslení tři na jednoho, ale Faksova přihrávka přeskočila Hykovu hokejku. V 17. minutě se Češi při Müllerově trestu dočkali vyrovnání. Nečasovi nevyšel pokus o střelu, ale stihl puk přistrčit na pravý kruh Kubalíkovi, který zamířil přesně k bližší tyči.

V závěru úvodní části ještě vyhodil puk do hlediště Francouz a Švýcaři měli další přesilovku. Ještě před pauzou mohli udeřit v oslabení Češi. Červenka nabil v přečíslení Faksovi, ale Genoni zasáhl. Po 47 sekundách druhé části Švýcaři opět vedli, když rychlou kombinaci v pokračující přesilovce proměnil z pravého kruhu Hofmann. Ve 23. minutě prolétl po pravé straně do útočného pásma Vermin a Moser do odkryté branky zvýšil na 3:1.

Další české oslabení po Krejčíkově zákroku zkrátil faulem na Gudase Baltisberger a při hře čtyř proti čtyřem Češi využili toho, že Hofmann ztratil hokejku a po dlouhém hraní bez ní se rozhodl jet střídat. Sklenička přihrál mezi kruhy Moravčíkovi a ten ve 12. reprezentačním utkání oslavil premiérovou trefu.

Při Jaškinově vyloučení sice ve 28. minutě Francouz zlikvidoval velkou možnost Untersandera, ale po Moserově vybruslení zpoza branky se prosadil podruhé v utkání Niederreiter. Hned za 22 vteřin ale tečoval Moravčíkův pokus od modré čáry před Genonim Jaškin a Češi se vrátili do hry.

V polovině utkání Češi odolali při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě. V 35. minutě uvolnil Kubalík Řepíka, jemuž první střelu sice zblokoval Kukan, ale napodruhé český kanonýr zakončoval do okryté branky.

V úvodu třetí části nedotáhl únik Nestrašil a snažil se přihrát Nečasovi, což mu nevyšlo. Poté pálil aktivní Moravčík a na druhé straně zahrozil Haas. Třetí třetina byla opatrnější, ale v její polovině se dostal díky individuální akci do nebezpečného zakončení Nečas.

Při Faksově čtyřminutovém vyloučení neproměnil po Hofmannově střele dorážku Baltisberger a další možnost neproměnil Niederreiter. V 56. minutě šel pykat Moser, ale Šulák fauloval unikajícího Vermina, který však nařízené trestné střílení neproměnil.

Duel dospěl do prodloužení, ve kterém měli Češi výhodu přesilové hry, Genoni ale svůj tým podržel. Vítěze nakonec určily nájezdy, ve kterých potvrdil své kvality Francouz. Nepřekonal jej ani jeden z pěti švýcarských exekutorů, z Čechů se poté trefil v páté sérii Řepík.

Další duel čeká reprezentaci ve čtvrtek, kdy se od 20:15 utká s doposud neporaženým Ruskem, které navíc ještě neinkasovalo.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Vyhráli jsme za dva body, což v zápase, kdy jsme hráli 26 minut v oslabení a ještě čelili trestnému střílení, je pomalu zázrak. Pochopitelně disciplína byla špatná. Nedokážeme soupeře dostat pod tlak, že bychom se dostali do vedení. Tím, že dotahujeme nebo otáčíme zápasy, tak to stojí spoustu sil. Stálo to hodně nervů. Potom vám to už utíká z rukou, to už se nedá. Nejdřív na to jdete po zlém, pak po dobrém, když se to povede otočit, ubránit. Pak zase po zlém, pak zase po dobrém. Střídá se to. Není možné, abychom celý zápas ječeli po hráčích, to nikdo nechce. Ale musí si to ti kluci uvědomit."

Michal Moravčík (obránce ČR, autor premiérové branky v reprezentaci): "Větší drama asi v hokeji nemůžeme zažít. Jsou to zlaté dva body, měli jsme spoustu vyloučených a téměř polovinu zápasu hráli ve čtyřech. To je něco, co se na této úrovni trestá. Musíme se faulů vyvarovat, vesměs to byly zákroky hokejkou, dvakrát jsme dostali čtyři minuty... Gól mě potěšil, podařilo se nám snížit na 2:3, ale bohužel za chvilku jsme dostali další branku. Z přesilovek dostáváme hodně branek, máme ve čtyřech velké problémy. Musíme si sednout a něco si k tomu říct."

Michal Řepík (útočník ČR, autor vítězné branky v nájezdech): "Viděl jsem přede mnou jet Martina Nečase a Tomáše Hyku, a přestože jsou oba praváci, nikdo z nich to do bekhendu nevyzkoušel. Všiml jsem si navíc, že brankář Genoni docela často vyjíždí, tak jsem si řekl, že půjdu do bekhendu. Zkusil jsem naznačit, abych ho rozpohyboval, pak jsem puk strhnul do bekhendu a měl před sebou dost odkryté brány. Tím, že jsem dal gól, tak se to asi povedlo dokonale."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Pro gólmana to bylo hodně nepříjemné, při každém gólu mi nějaké centimetry chyběly. Bylo mi dost těžko, brankář však musí věřit ve své schopnosti a já se nikdy nevzdávám, takže jsem se rval o každý puk. Jsem rád, že trenéři nesáhli ke střídání a dali mi možnost utkání dochytat. Diváci se baví, útočníci slaví, ale gólmani trpí. I když jsme ve 28. minutě prohrávali 2:4, tak jsem si říkal, že jsme se skóre pořád schopní něco udělat, a povedlo se nám to."

Martin Nečas (útočník ČR): "Byl to bláznivý zápas hlavně z pohledu vyloučení v první půlce zápasu. To bylo strašné, dostali jsme z toho tři góly. Pak jsme to doháněli ve hře pět na pět a vždycky jsme jim to dali zpátky. Aspoň že tak a že máme ty dva body. My jsme to vždycky vrátili rychle zpátky, což bylo dobré. V pět na pět jsme byli lepší, ale škoda, že jsme to nedotáhli v normální hrací době a za tři body, ale aspoň že máme tu výhru."

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku:

Skupina A (Kodaň):

ČR - Švýcarsko 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 3:3, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. D. Kubalík (Nečas), 25. Moravčík (D. Sklenička, Hyka), 28. Jaškin (Moravčík, Nestrašil), 35. Řepík (D. Kubalík), rozhodující nájezd Řepík - 12. Niederreiter (Hofmann), 21. Hofmann (Andrighetto, R. Diaz), 23. Moser (Vermin, M. Müller), 28. Niederreiter (Moser, Untersander). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Reneau (USA) - Goljak (Běl.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 13:9. Využití: 1:3. Diváci: 6226.

Sestavy:

ČR: Francouz - Gudas, Moravčík, Šulák, Hronek, D. Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Chytil, Horák, Kousal. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Švýcarsko: Genoni - R. Diaz, M. Müller, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Rod, Schäppi, Scherwey - Niederreiter, Corvi, Andrighetto - Hofmann, Haas, Baltisberger - Riat, Vermin, Moser. Trenéři: Patrick Fischer, Christian Wohlwend a Tommy Albelin.

Tabulka:

1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 3 1 1 1 0 9:7 6 4. ČR 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0