Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 39. kole extraligy Plzeň 4:1 a udrželi se na sedmém místě tabulky. Domácí o zisku tří bodů rozhodli v sedmi minutách první třetiny, kdy si vypracovali tříbrankové vedení. Dvěma góly se na výhře Zlína nad lídrem soutěže podílel lotyšský útočník Roberts Bukarts.

Zápas začal slavnostně, domácí klub ocenil své bývalé hráče, kteří v sezóně 1959/1960 vybojovali historicky první postup do nejvyšší soutěže. A pak už se šlo na věc. Berani v retro dresech oslavující padesátý ročník v nejvyšší soutěži v prvních minutách svým fanouškům připomínali právě onu zmíněnou sezónu, kdy tehdejší Gottwaldov při cestě za postupem válcoval soupeře.

Hned v první minutě tečoval za záda brankáře Svobody střelu Valenty kapitán Veselý, na něhož mohl krátce na to navázat Popelka. Zblízka ale ve velké šanci nezvedl puk nad beton plzeňského gólmana. Mrzet to ale Zlín nemuselo. V čase 5:56 rozjásal domácí fandy podruhé střelou z mezikruží Řezníček. Škodovka reagovala oddechovým časem, ani to ale nepomohlo.

Již za půl minuty zvýšil na 3:0 Roberts Bukarts a Svoboda poprvé v sezoně předčasně střídal. Do branky se postavil Hylák. Za Indiány do pauzy stihl ještě zahrozit Schleiss, zblízka ale přestřelil branku Kašíka. Silně oslabení Západočeši, kterým v sestavě chyběli obránci Kadlec, Pulpán, Čerešňák a útočníci Hollweg, Preisinger a Kodýtek na tom byli zle.

Domácí vedení v prostřední třetině tuze bránili, převaha Plzně sice byla znát, snížit se však hostům nepodařilo. Naopak šanci zvýšit měl Bukarts, svůj únik v oslabení ale nezakončil ideálně. Na druhé straně byl blízko brance Gulaš, ani nejproduktivnější hráč soutěže se ale neprosadil.

Až ve třetí části se hosté rozjeli, při vyloučení Ference trefil tyčku Kracík, následně Mertl s Rubnerem nezakončili do prázdné branky. Poté už Škoda zřejmě rezignovala. Zbytečné fauly ji připravily o veškerou naději na zdramatizování zápasu, při hře pět na tři navíc čtvrtou branku Beranů přidal Bukarts. O čisté konto přišel Kašík v závěru. Taktéž při dvojnásobné početní výhodě se trefil Kratěna.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "Pro nás to byl perfektní zápas, z každé šance jsme dali gól. Rozhodla druhá třetina, ve které Plzeň nedala gól na 3:1. Mužstvo si stále více věřilo, jak ubíhal čas. Přidali jsme čtvrtý gól a bylo hotovo. Diváci si slavnostní zápas užili a jsme rádi za tři body. Škoda, že nemáme v sezoně více výročních zápasů."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Rozhodlo prvních sedm minut, to je jasné. Zlín měl výborný nástup a pohyb, zatímco my jsme byli ještě na cestě v autobuse. Hra se poté opticky vyrovnala, otázkou ale je, jestli tím, že jsme se zlepšili, nebo Zlín polevil. Každopádně své šance jsme neproměnili a Zlín po zásluze vyhrál."

Aukro Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Veselý (Fořt, Valenta), 6. Řezníček (Kubiš, Fořt), 7. Roberts Bukarts (Honejsek, D. Šťastný), 55. Roberts Bukarts (Nosek, Honejsek) - 58. Kratěna (Schleiss, Kracík). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:4, navíc Honejsek (Zlín) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4502.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Matějíček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Fořt, Veselý - Ondráček, Popelka, Šlahař - Fryšara, Sedláček, Klhůfek. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Plzeň: M. Svoboda (7. Hylák) - Jones, D. Sklenička, Kaňák, Moravčík, Holý, J. Kindl - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Kantner, Stach, P. Straka - Pour, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.