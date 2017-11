Zlín - Hokejisté Zlína porazili v dohrávce 25. kola extraligy Chomutov 4:1 a vyhráli potřetí za sebou. Doma ale zabrali Berani poprvé po čtyřech nezdarech. Piráti utrpěli osmou porážku v řadě na kluzištích soupeřů a celkově prohráli sedmý z posledních osmi duelů. Shodně se dvěma body za gól a asistenci se na vítězství podíleli útočníci Roberts Bukarts a Zdeněk Okál.

Zápas před nejnižší zlínskou návštěvou v sezoně (2555 diváků) začal bez větších šancí. Poprvé zahrozili Berani, ale Fořt v 10. minutě tváří v tvář brankáři Lukešovi neuspěl. O půl minuty později už ale domácí vedli, střelou z pravého kruhu se prosadil Kubiš.

Hned za 52 vteřin domácí zvýšili na 2:0. Okál zadovkou našel mezi kruhy Robertse Bukartse a Lukeš kapituloval podruhé. Piráti se nemohli chytit. V 16. minutě navíc fauloval v útočném pásmu Dlouhý a Zlín hned první přesilovku v utkání využil. Tečí se prosadil David Šťastný a Lukeše vystřídal Laco.

Ani pauza nepomohla hostům změnit směr, kterým se zápas vyvíjel. Ještě veseleji pro Zlín mohlo být po přečíslení tří proti brankáři Lacovi či po Sedláčkově úniku, štěstí ale stálo při Pirátech. Následovala pohledná kombinace na jeden dotek zakončená Žižkou, ani tentokrát ale Laco neinkasoval. Snížit mohl vzápětí Lauko, ani jeho akce nevyšla. Hosté se dočkali ve 35. minutě, kdy v přesilové hře uspěl Flemming.

Vedení o tři góly si však Berani vzali rychle zpět, poté co Okál zužitkoval nabídku od Bukartse. Tentýž hráč měl do konce třetiny ještě dvě možnosti. Poprvé však další parádní pas minul a podruhé mu chyběla vteřina, aby se jeho dorážka do prázdné brány vešla do časového limitu druhé části.

Ve třetím dějství už hosté neměli síly na zvrat, naopak domácí v poklidu hlídali vedení. Navýšit jej mohl Illo, trefil ale jen břevno. Na druhé straně neuspěl sám před Kašíkem Huml.

Hlasy trenérů po dohrávce:

Martin Hamrlík (Zlín): "Rozhodl první gól. Měli jsme více ze hry. Škoda, že jsme za stavu 3:0 nedali přečíslení tři na nikoho, to by definitivně rozhodlo. Za stavu 3:1 to bylo kdo s koho. Kdyby gól dal soupeř, bylo by to drama až do konce. Po dlouhé době bereme tři body doma, už to začínal být trochu průser."

Petr Martínek (Chomutov): "Rozhodly individuální chyby v první třetině, které soupeř využil. Na začátku druhé třetiny jel soupeř tři na nikoho. Bylo jasné, že naše branka na 1:3 už asi moc nezmění. Takto se vyhrávat nedá."

Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Kubiš (Žižka, J. Ondráček), 12. Roberts Bukarts (Okál), 16. Valenta (Fořt, O. Veselý), 38. Okál (Roberts Bukarts, Freibergs) - 35. Flemming (Skokan, Huml). Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 2555.

Zlín: Kašík - Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka, O. Horák - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - D. Šťastný, Fořt, O. Veselý - J. Ondráček, Fryšara, Kubiš - Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Chomutov: Š. Lukeš (16. J. Laco) - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - A. Dlouhý, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Lauko, Koblasa - J. Havel, Šťovíček, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.