Zlín - Hokejisté Zlína zahájili po dovolené přípravu na ledě s pěti novými hráči. Vedle brankáře Jakuba Sedláčka přišli útočníci Michal Poletín, Jakub Herman a na zkoušku Lotyš Edgars Kulda a Slovák Radovan Puliš. Výčet nových tváří doplnili dva odchovanci klubu Jakub Šlahař a Nicolas Werbík.

"V úvodní dny budeme na ledě trénovat společně, nepřipravujeme náročný program. Je potřeba, aby se hráči po přestávce zapracovali do přípravy, zvykli si na novou výstroj a netlačily je brusle," uvedl trenér Robert Svoboda, který měl na prvním tréninku k dispozici pět kompletních pětek a dva brankáře. Chyběli pouze reprezentanti do 19 let obránce Jan Dluhoš a útočník Jan Václavek.

"Máme možnost doplnit kádr i mladými hráči, kteří jsou na zkoušce v Přerově nebo Porubě. V přípravných zápasech vyzkoušíme také hokejisty, které máme v portfoliu střídavých startů. Určitě to bude hledání sestavy živým procesem," dodal Svoboda.

Hodně si slibuje od příchodu brankáře Sedláčka. Ten by měl nahradit dlouholetou oporu Libora Kašíka, jenž bude v KHL oblékat dres Chabarovsku. "Sedláček měl loni divokou sezonu, vystřídal několik klubů. Ale je kvalitním brankářem a věřím, že se po návratu domů dostane do pohody," řekl Svoboda.

V úvodních třech přípravných zápasech musejí prokázat své kvality Kulda s Pulišem. Oba na tuto alternativu kývli. "Kromě nabídky ze Zlína jsem měl i nějaké další možnosti působit v KHL. Většina nabídek mi ale nevyhovovala. Nelíbilo se mi, pokud bych měl zamířit v průběhu sezony do druhé ruské ligy. Pro mě je lepší bojovat o místo v sestavě ve Zlíně," řekl novinářům Kulda.

Berani odehrají v přípravě osm zápasů, začnou 9. srpna na domácím ledě s Jihlavou. V prvním kole extraligy nastoupí Zlín 14. září proti Třinci.

Program přípravných zápasů: Čtvrtek 9. srpna: Berani Zlín - HC Dukla Jihlava (18:00; Zubr Cup), úterý 14. srpna: Berani Zlín - MHC Nové Zámky (18:00; Zubr Cup), čtvrtek 16. srpna: HC Zubr Přerov - Berani Zlín (19:00; Zubr Cup), čtvrtek 23. srpna: Berani Zlín - Orli Znojmo (18:00), úterý 28. srpna: Berani Zlín - HC Olomouc (18:00), čtvrtek 30. srpna: HC Dukla Jihlava - Berani Zlín (18:00), úterý 4. září: Berani Zlín - HKM Zvolen (18:00), pátek 7. září: HC Olomouc - Berani Zlín (18:00).