Ilustrační foto - Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas: Aukro Berani Zlín - HC Olomouc, 10. března 2018 ve Zlíně. Hráči Zlína po prohraném zápase. Do play-off postoupila Olomouc. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Hokejisté Zlína jako první extraligový tým zahájili už dnes přípravu na novou sezonu. Zapojil se do ní i brankář Libor Kašík, jenž plánuje odchod do zahraničí. S týmem již trénuje i jeho nástupce Jakub Sedláček, jenž se vrátil do klubu po pěti letech a je první posilou Beranů.

V současném čtyřiadvacetičlenném kádru oproti minulé sezoně chybí kapitán Ondřej Veselý, který ve 40 letech ukončil kariéru. Nejsou v něm ani Roberts Bukarts a David Šťastný, kterým skončily smlouvy. Do přípravy se od května zapojí i hráči z juniorky.

"Koncem července chceme vyzkoušet na ledě zahraniční útočníky. Pokud uspějí, nabídneme jim smlouvy. V loňské sezoně se nám tento model v případě obránce Ralfse Freibergse z Lotyšska velmi osvědčil," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Jiří Šolc, který bude současně působit v roli dalšího asistenta trenéra při nácviku individuálních dovedností.

Příprava Beranů na suchu potrvá deset týdnů až do konce června. Po letní dovolené vyjedou ve druhé polovině července zlínští hokejisté na led.

"Budeme se držet stejného modelu přípravy na suchu jako v loňské sezoně. Novinkou bude střelba na suchu. Zaměříme se důkladně na tuhle dovednost, kterou je potřeba stále zdokonalovat. Chceme zlepšit i techniku hole, bude to oživení a má to rovněž praktický význam," řekl trenér Robert Svoboda, který povede tým společně s asistentem Martinem Hamrlíkem.