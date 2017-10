Zlín - Hokejisté Zlína porazili v 11. kole extraligy: Spartu 4:2. Pražané potřetí za sebou nebodovali, Berani naopak vyhráli pátý z posledních šesti zápasů a svého dnešního soka přeskočili v tabulce. Dva góly v dresu vítězů vstřelil útočník Antonín Honejsek.

Pražané v úvodu duelu velmi často nacházeli skuliny v obraně Beranů, jenomže Uher ani Vrána Kašíka překonat nedokázali. Ve třetí minutě Saponari sevřel puk a nabídl domácím přesilovou hru. Tu ještě Zlín nezužitkoval, každopádně po jejím skončení krásnou kombinaci zakončil po křížné nahrávce od Šťastného přesnou ranou z první Honejsek.

Vedení 1:0 Berani drželi s velkým štěstím dlouho. I v oslabení se dostal do úniku Pech, jehož zakončení ale mířilo příliš vysoko. Následně měl možnost Říčka, jeho pokus však Kašík vyrazil na tyč. Pražané ale přeci jenom do kabin odcházeli za vyrovnaného stavu, když závar před brankovištěm nakonec vyřešil doklepnutím puku do sítě Mikuš.

Úvod prostředního dějství byl velmi opatrný, ovšem ve 28. minutě dostali Zlínští možnost druhé přesilovky v zápase. Sehráli ji parádně, hostující brankář Aittokallio ale za pomoci brankové konstrukci udržel nerozhodný stav.

Domácí nadále byli mírně aktivnějším týmem, jenomže Sparta tři minuty před přestávkou z ojedinělého tlaku udeřila. Střelou na vzdálenější tyč překonal Kašíka Kudrna. I tentokrát ale o přestávce platilo vyrovnané skóre, neboť pět sekund před sirénou inkasoval Aittokallio podruhé.

Atraktivní hokej pokračoval i ve třetí části. Nejprve Sparta neproměnila obrovskou šanci, kdy za Kašíka na brankové čáře zaskočil obránce. Pak převzali iniciativu Zlínští. I v oslabení se vrhnul do protiútoku Šťastný, který propálil z mezikruží Aittokallia mezi betony.

Od té doby už na tom byli hosté zle. Obrovské šance Ondráčka, znovu Šťastného či únik Okála ještě přežili, parádní pas Rihardse Bukartse na unikajícího Honejska už ale skončil pro Zlín velmi důležitou trefou.

Vedení 4:2 devět minut před koncem třetí třetiny bylo pro Berany více než příjemné. Již v čase 56:36 Sparta sáhla k odvolání brankáře, když po vyloučení Sedláčka hrála šest na čtyři, k ničemu už to ale nevedlo.

Martin Hamrlík (Zlín): "Musíme poděkovat divákům, klukům se dnes při takové atmosféře hrálo dobře. První třetina patřila Kašíkovi, mohlo to skončit podobně jako minule v Boleslavi 3:0. Ve druhé části jsme něco změnili v obranném pásmu a bylo to poznat. Vyrovnaný hokej až do konce, zlepšili jsme přesilovky, nakonec jsme šli do vedení a do brutální euforie, kdy jsme si to už pohlídali."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Měli jsme dost šancí, ty jsme ale neproměnili. Mohli jsme dát víc gólů v první třetině... Pak už z toho byl klasický bojovný zápas, diváci se nemohli nudit, za stavu 2:1 jsme dostali branku do kabiny. Třetí třetinu soupeř dal gól v oslabení i přesilovce, tím bylo vše vyřešené."

Aukro Berani Zlín - HC Sparta Praha 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Honejsek (D. Šťastný), 40. J. Ondráček, 47. D. Šťastný (Kubiš), 52. Honejsek (Rihards Bukarts) - 20. J. Mikuš (Forman, Saponari), 38. A. Kudrna (Říčka, Forman). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4056.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Petran, Valenta - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Popelka, O. Veselý - Rihards Bukarts, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Sparta: Aittokallio - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Nedomlel, Zámorský, Kalina, J. Mikuš - Forman, Pech, Saponari - Klimek, J. Hlinka, Černoch - Uher, P. Vrána, Říčka - A. Kudrna, Reichenberg, Kumstát. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.