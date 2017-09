Zlín - Hokejisté posledního Zlína po čtyřech porážkách za sebou zabrali a porazili v 6. kole extraligy doma Litvínov 3:2. První plný bodový zisk v sezoně zařídil Beranům trefou v čase 59:22 útočník Pavel Kubiš. Zlín vyhrál nad Litvínovem na vlastním ledě už popatnácté za sebou a Severočeši na Stadionu Luďka Čajky čekají na úspěch od 3. října 2010.

Berani začali aktivně. Úvodní vyloučení Sörvika ještě Šťastný nepotrestal, ale v šesté minutě už se ale domácí doma v letošní sezoně radovali doma z gólu. Mezi kruhy zůstal nikým nekrytý Rihards Bukarts, který měl původně zůstat na dnešní duel mimo základní sestavu, a svou dělovku nasměroval pod horní tyč.

Litvínov, kterému chyběli Kubát a Jiří Doležal, poprvé zahrozil při hře čtyři na čtyři. Pilařovu dělovku ale Kašík ukryl v lapačce. Při následném oslabení ale hosté chybovali v obraně a Popelka se řítil sám na Kantora, který puk se štěstím vyrazil.

V prostředním dějství měla zase převahu Verva. Ve 27. minutě sice hrála v oslabení, i tak dokázala vyrovnat. Černý obkroužil Kašíkovu branku, a ačkoli se svým pokusem neuspěl, s dorážkou přispěchal Martin Hanzl. Hosté se dostávali do šancí po chybách zlínské obrany, ale litvínovští útočníci také neměli den.

Na začátku třetí části se Zlínští ubránili početní převaze soupeře. Ihned po návratu z trestné lavice se Ondráček dostal do přečíslení s Robertsem Bukartsem, který poslal Berany do vedení.

Od té doby už ale byli domácí neustále pod tlakem. Obrovské možnosti měli Hübl, Lukeš či Jurčík, ale skvělý Kašík ve spolupráci se svou brankovou konstrukcí držel naděje svého týmu. Zlín ztrácí zápasy v posledních třetinách v nové sezoně často, a Litvínov to očividně věděl. V 57. minutě hosté vyrovnali díky Lukešovi.

Tlak Severočechů otupilo až Válkovo vyloučení, které sice Zlínští nepotrestali, i tak dokázali zápas strhnout na svou stranu. V tlaku v brankovišti dotlačil puk za Kantora 38 sekund před koncem Kubiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "V první třetině jsme byli trochu lepší a zaslouženě jsme šli do vedení. Ve druhé části se to ale srovnalo, našim kiksem jsme Litvínov dostali do zápasu a pak už to bylo vyrovnané. Možná měl soupeř i víc šancí než my, ale my jsme byli šťastnější. Máme tři body, došli jsme k nim ani nevíme jak. Kluci zabojovali a snad se jim zvedne psychika."

Radim Rulík (Litvínov): "Dostali jsme zbytečné branky a dalo se jim předejít. První gól byla špatná organizace, ten druhý zase brejk, na což jsme se upozorňovali. My jsme nedostřídali a soupeř nám ujel. Postupně jsme se dostávali do zápasu, vsadili jsme na aktivitu a zaslouženě jsme vyrovnali. Závěr zápasu jsme ale nezvládli a hrubá chyba v obranném pásmu dala soupeři možnost rozhodnout. Je to velká škoda."

Aukro Berani Zlín - HC Verva Litvínov 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Rihards Bukarts (Illo), 46. Roberts Bukarts (J. Ondráček), 60. Kubiš - 27. M. Hanzl (J. Černý), 57. F. Lukeš (V. Hübl). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4308.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibegs, Padrnos, Žižka, Valenta - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Popelka, Klhůfek - Rihards Bukarts, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Litvínov: Kantor - Sörvik, Dietz, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Baránek, Z. Sklenička - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, M. Hanzl, J. Černý - Jurčík, Válek, Trávníček - Nicholls, M. Hořava, Nejezchleb. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.