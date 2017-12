Moskva - Čeští hokejisté porazili ve svém závěrečném vystoupení na Channel One Cupu v Moskvě Švédsko 4:1 a na turnaji skončili druzí. Svěřenci trenéra Josefa Jandače zvládli i třetí duel a na domácí Rusko, které turnaj vyhrálo, ztratili bod. Rozhodly souboje proti Finsku - sborná ho dnes porazila 3:0, zatímco český tým vyhrál ve středu v Praze 3:2 v prodloužení, když dotáhl dvoubrankové manko.

Češi získali v první třetině dvoubrankový náskok díky obránci Vojtěchu Mozíkovi a útočníkovi Michalu Řepíkovi, jenž proměnil přesilovku a trefil se potřetí na turnaji. Švédové snížili v úvodu závěrečné části, kdy se prosadil rovněž v početní výhodě Joakim Lindström. V 55. minutě ale vrátil národnímu týmu dvoubrankový náskok kapitán Martin Erat a při soupeřově power play pojistil výhru první reprezentační trefou Andrej Nestrašil.

Čeští hokejisté vyhráli všechny tři zápasy na turnaji Euro Hockey Tour poprvé od prosince 2013. Tehdy se jim to podařilo rovněž na Channel One Cupu, který se hrál v Soči.

"Na turnaji jsme měli více lepších momentů než těch horších. Nechci říkat, že převládá spokojenost, protože je pořád na čem pracovat a chceme zůstat pevně nohama na zemi. Měli jsme slabé dvě třetiny proti Finsku, pak už to mělo celkem parametry. Hlavně v defenzivní hře jsme se zlepšili a vyhráli jsme všechny tři zápasy, takže nás to před olympiádou velmi těší," zhodnotil turnaj Jandač.

Jako první zahrozil po spolupráci se Sekáčem kapitán Erat. Ve čtvrté minutě sice dostali Švédové puk za Furchova záda, ale sudí Gofman s Oleninem si u videorozhodčího ověřili, že Lindholm tečoval puk vysokou holí. Vzápětí se dostal sám před českého brankáře Pettersson, ale zblízka neuspěl. Češi se ubránili i při Mertlově trestu.

Ve 13. minutě se radoval český tým. Vondrka nabil za pravý kruh obránci Mozíkovi, který zamířil přesně k protější tyči a trefil se podruhé na turnaji. O tři minuty později při Stalbergově trestu využil Lvovy clony před Hellbergem Řepík a střelou z levého kruhu zvýšil.

Na přelomu první a druhé třetiny Jandačův výběr odolal při Lvově vyloučení a ve 24. minutě při Sekáčově trestu mohl dokonce zvýšit. Vondrka se rozhodl v přečíslení místo zakončení pro přihrávku na Koukala, která mu ale nevyšla.

Furch si poradil se Stalbergovou možností i s Landerovou střelou. V 34. minutě fauloval zákrokem na hlavu Junland Sekáče a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Zápas skončil i pro otřeseného českého útočníka. Češi výhodu nejdříve čtyř proti třem a pak pěti proti čtyřem nevyužili a naopak málem inkasovali.

V 37. minutě ujel Norman, atakovaný Eratem zakončil bekhendový blafák do horní tyče a sudí u videa zjistili, že se puk odrazil před brankovou čáru. Erat šel na trestnou lavici, ale český tým se ubránil.

Český kapitán šel potom pykat i za zdržování hry a Lindström po 39 vteřinách třetí třetiny poprvé překonal Furcha, který měl zakrytý výhled. Blízko vyrovnání byl vzápětí Lindholm, ale český gólman situaci zachránil. Při Koukalově trestu zahrozil v oslabení Lev a před Furchem nezakončil přesně Bergström.

Při Vitáskově trestu přestřelil v další velké šanci Pettersson. V 55. minutě přiblížil výhru Erat, který po Kolářově střele dorazil puk pohotově do odkryté branky.

Zkušený forvard pak na konci 58. minuty při hře Švédů bez brankáře demonstroval pohodu českého týmu, když místo sobeckého pokusu z vlastní modré čáry našel zadovkou Koukala, jenž okamžitě oslovil rozjetého Nestrašila a ten přesnou ranou do prázdné branky zpečetil výsledek.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Hráli jsme víc s pukem, drželi jsme se toho, co jsme si řekli. V poslední třetině jsme dostali bohužel rychlý kontaktní gól, takže nás Švédové potom zmáčkli. Měli jsme tam nějaká vyloučení. Švédy jsme tím pustili do hry, ale ubránili jsme ta oslabení a pak jsme po vhazování, která nám na turnaji totálně nešly, jednou tu situaci proměnili."

Martin Erat (kapitán ČR, autor gólu): "Super, jsem spokojený. Hlavně s tím, jak pracoval ten tým; každý dohrával souboje, každý byl silný na puku. Myslím, že kluci za ty tři zápasy získali sebevědomí a vědomí toho, že můžeme hrát s kýmkoliv. A že když budeme bojovat, tak můžeme i s kýmkoliv vyhrát, ať je to Kanada nebo Švédsko. Bylo pro nás asi dobře, že jsme odehráli špatné dvě třetiny s Finskem. Myslím, že to byl pro nás takový budíček."

Michal Řepík (útočník ČR, autor gólu): "Poslední turnaj před olympiádou, určitě je dobré na sebevědomí, že jsme třikrát vyhráli. I když dobře víme, že první zápas s Finama nebyl první dvě třetiny ideální. Tam nám nešly nohy, ale pak jsme to rozjezdili, srovnali jsme se a turnaj jsme dokončili výborně - zbývající dva zápasy jsme podle mého názoru odehráli dobře. A dobré je, že s Kanaďany, které máme ve skupině na olympiádě, jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. A porazit je. Podobně cenné je to u Švédů, protože si myslím, že v podobné sestavě pojedou i na olympiádu."

Dominik Furch (brankář ČR): "Myslím, že jsme dnes pokračovali v tom dobrém výkonu proti Kanadě, který byl určitě lepší oproti úvodnímu utkání s Finskem. Byli jsme disciplinovaní, kluci hráli hodně obětavě a zblokovali tam několik střel. Řekl bych, že to byl kvalitní výkon. Tři zápasy - čtyři obdržené góly, to je dobrá vizitka. Chtěli jsme tady hrát hlavně dobře vzadu a i to, že jsme hodně gólů dali ve třetích třetinách, potvrzuje, že jsme hráli trpělivý hokej. Až na první třetiny s Finskem."

ČR - Švédsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Mozík (Vondrka, Jan Kovář), 16. Řepík (Vondrka, Mozík), 55. M. Erat (Kolář, Jan Kovář), 58. Nestrašil (Koukal, M. Erat) - 41. J. Lindström (S. Kronwall, Zackrisson). Rozhodčí: Gofman, Olenin - Palej, Sysujev (všichni Rus.). Vyloučení: 8:3, navíc Junland (Švéd.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 8870.

ČR: Furch - O. Němec, M. Doudera, Kundrátek, Jordán, Vitásek, Polášek, Mozík, Kolář - Martin Růžička, Koukal, Vondrka - M. Erat, Jan Kovář, Sekáč (41. Nestrašil) - Řepík, Mertl, T. Zohorna - Horák, P. Holík, Lev. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Švédsko: Hellberg - Burstöm, S. Kronwall, Fransson, Ahnelöv, Nygren, Wikstrand, Tömmernes, Junland - Omark, Engqvist, Stalberg - Bergström, P. Lindholm, J. Lindström - Zackrisson, Lander, Axelsson - Everberg, J. Lundqvist, F. Pettersson - Norman. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Tabulka turnaje:

1. Rusko 3 3 0 0 0 8:1 9 2. ČR 3 2 1 0 0 11:4 8 3. Finsko 3 1 0 1 1 6:7 4 4. Švédsko 3 1 0 0 2 7:8 3 5. Kanada 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Korea 3 0 0 0 3 4:13 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 4 3 0 0 1 13:6 9 2. Finsko 4 2 0 1 1 8:9 7 3. ČR 4 1 1 0 2 12:13 5 4. Švédsko 4 1 0 0 3 8:13 3