Kodaň - Čeští hokejisté zakončili své vystoupení v základní skupině A na mistrovství světa v Kodani už s jistotou konečného třetího místa výhrou nad Rakouskem 4:3. Soupeře pro čtvrteční čtvrtfinále v Herningu určí svěřencům trenéra Josefa Jandače až úterní program turnaje.

Češi vedli po trefách Tomáše Hyky a Filipa Chytila ve třetí minutě už 2:0. V závěru úvodního dějství sice snížil Konstantin Komarek, ale náskok favorita pojistili Dominik Kubalík a znovu Hyka. Konečný výsledek stanovil dvěma góly Michael Raffl.

První branky se dočkal český tým už v 31. vteřině utkání. Kubalík po vlastní zblokované střele stihl prostrčit puk na volného Hyku, který zakončil do odkryté branky. Trojka Rakušanů Kickert, který si odbyl premiéru v elitní kategorii na mistrovství světa, pak znovu inkasoval ve třetí minutě.

Krejčíkův pokus tečoval ve vzduchu Chytil a připsal si první gól na prvním velkém turnaji v kariéře. Stal se tak ve věku 18 let a 251 dnů nejmladším českým střelcem na MS a překonal Martina Havláta, který se v roce 2000 v Petrohradu trefil, když mu bylo 19 let a 12 dnů.

Při jasné převaze českého týmu mohli další branky přidat Pastrňák, Kubalík, Krejčí či Červenka, Rakušané se ubránili i v oslabení. Postupem času začal zlobit i nováček elitní kategorie, který se v minulém utkání na úkor Běloruska zachránil.

Obrist ani Spannring neuspěli, ale v 18. minutě po kombinaci s Hoferem překonal Francouze Komarek a ukončil 175 minut a devět vteřin trvající neprůstřelnost českého týmu. Vyrovnat mohl vzápětí po Spannringově akci Woger, který ale zamířil do boční konstrukce.

V úvodu druhé části prověřili Kickerta Hyka a Jaškin, český tým se ubránil při Řepíkově trestu a v 26. minutě už se dočkal znovu dvoubrankového vedení. Hyka nabil mezi kruhy Kubalíkovi a Kickert na plachtící puk nedosáhl vyrážečkou. Další možnosti měli Horák, Pastrňák a z dorážky Jaškin. Při Červenkově trestu Češi soupeře do šance nepustili.

V úvodu závěrečného dějství kryl Kickert bekhendové zakončení Nečase a poradil si i s Faksovou střelou. Po faulech Chytila a Řepíka se Češi ubránili v 99 sekund trvajícím oslabení tři proti pěti, při kterém měli šance útočník Philadelphie Raffl a Komarek.

Při Hundertpfundově vyloučení zvýšil svou druhou trefou v utkání na 4:1 Hyka, který po spolupráci s Faksou překonal Kickerta z pravého kruhu. Za 62 sekund ale po přečíslení snížil Raffl a stejný hráč dalším gólem v 58. minutě zadělal na drama.

Vzápětí navíc mohl vyrovnat Ganahl, ale Francouze počtvrté překonat nedokázal. Další velké šance už měli jen Češi, Faksa ale z brejku trefil horní tyč a dál čeká na premiérovou trefu na turnaji. Neprosadil se ani Pastrňák.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Měli jsme výborný vstup, dali jsme rychle góly. Pak jsme se zadrhli, přestali jsme hrát. Uspokojili jsme se. Rakušani se osmělili, začali kousat a v poslední třetině jsme uhájili jednobrankové vítězství, za které jsme rádi, ale s předvedenou hrou nemůžeme být vůbec spokojeni. V úterý nejspíš budou mít hráči volný den, pak si dáme trénink a připravíme se na čtvrtfinále."

Dominik Kubalík (útočník ČR, autor branky a dvou asistencí): "Dali jsme sice rychlé dva góly, ale pak jsme to v první třetině zase přehrávali. Tahali jsme to, nebyly tam základní jednoduché věci, které nás předtím zdobily. Takové zápasy k tomu svádí, že si chcete trošku dovolit více. Ale takhle my hrát nemůžeme, věděli jsme, že je to pro nás generálka na čtvrtfinále. Trochu jsme se zvedli, až na ten konec. Zaspali jsme v útoku a oni dali dva góly."

Filip Chytil (útočník ČR, nejmladší český střelec v historii MS): "To jsem vůbec netušil. Určitě jsem za to rád. Ale teď bych byl nejradši, kdybychom postoupili přes čtvrtfinále a hráli o medaili. Chtěli jsme dneska hrát náš hokej a podat co nejlepší výkon. Bohužel se nám to moc nepovedlo. Dali jsme dva rychlé góly na začátku, ale pak jsme ubrali z tempa a snažili se všechno hrát do prázdné brány. Myslím, že to rozhodlo. Měli jsme spoustu přečíslení, ale furt jsme to prohazovali do prázdné. Ale vyhráli jsme."

Tomáš Hyka (útočník ČR, autor dvou branek): "Naší lajně to dneska sedlo, hráli jsme parádně. Už proti Francii jsme měli hodně šancí a dařilo se nám. Teď jsme to dokázali přetavit i v nějaké góly. Určitě jsem rád, že jsem se trefil. Snad mi to dodá sebevědomí do čtvrtfinále. Všichni jsme profesionálové, dobře se na to připravíme. Víme, že musíme podat maximální výkon. Osobně bych chtěl víc Finy než nějakého zámořského soupeře."