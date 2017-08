Třinec (Frýdecko-Místecko) - Čeští hokejisté dnes zahájí olympijskou sezonu přípravným zápasem proti Slovensku. V národním týmu se objeví třináct nováčků. V brance českého týmu nastoupí jeden z debutantů Patrik Bartošák. Další gólman Miroslav Svoboda se může na první reprezentační start těšit ve čtvrteční odvetě v Žilině.

"Těžko říct, s čím přijdou. My se především soustředíme na nás a na to, co chceme hrát my. Co se týče Slovenska, tak mají nového trenéra. Je to dlouholetý hráč NHL. Bude to hodně hokej o bruslení a o osobních soubojích. My chceme hrát to, na co se připravujeme. Uvidíme, nakolik se to podaří přetavit do hry v zápasech," řekl novinářům asistent trenéra české reprezentace Jiří Kalous.

V brance českého týmu nastoupí jeden z debutantů Patrik Bartošák a další gólman Miroslav Svoboda se může na první start těšit ve čtvrteční odvetě v Žilině. Dalšími nováčky jsou obránci Petr Kalina, David Němeček, Filip Pyrochta a útočníci Martin Hanzl, Jakub Herman, Miroslav Indrák, David Kaše, David Stach, Petr Straka, David Šťastný, Vojtěch Tomeček a Dominik Uher.

"Jestli tam bude u hráčů nervozita, to neumím posoudit. Věřím, že bude taková ta zdravá, která je pomůže ještě víc vybudit, aby podali dobrý výkon. Chuť hrát je vidět na každém tréninku a energie je z hráčů cítit na každém kroku. Pro spoustu kluků to bude opravdu první start na mezinárodním poli a budou se chtít ukázat a předvést," doplnil Kalous.

Mezi debutanty jsou i dva útočníci, kteří v minulosti okusili NHL. Za Philadelphii nastoupil Straka a za Pittsburgh Uher, který si váží toho, že se dočká i reprezentačního startu. "Je to největší úspěch v kariéře, když neberu ty dva zápasy v NHL. Reprezentovat svoji zemi, to je největší, co může člověk dosáhnout," řekl Uher.

Ve stejně brzkém termínu (23. srpna) hrála česká reprezentace zápas jen v roce 2004, kdy zahájila sezonu v přípravě před Světovým pohárem proti Finsku v Praze. Ještě o týden dříve (16. srpna) začala v roce 1996, kdy se chystala na stejnou akci ve Zlíně a načala ročník proti Švédsku. "Není to v mezinárodních akcích častý jev. Je to termín, který nám dovolil vzít mladé nevyzkoušené kluky, a věříme tomu, že si někdo řekne i o tu nominaci dál," podotkl Kalous.

Středeční duel začne v 17:00 a přímým přenosem jej vysílá program ČT sport. Ve čtvrtek startuje odveta ve stejný čas v Žilině a přímý přenos bude na ČT2.

Předpokládaná sestava: Bartošák - T. Dvořák, Šulák, D. Sklenička, Klok, Pyrochta, D. Musil, Kalina, Němeček - D. Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, P. Straka - M. Hanzl, Herman, Uher - V. Tomeček, Tomášek, Šťastný.