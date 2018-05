Tampa Bay (USA) - Hokejisté Washingtonu se po dvaceti letech probojovali do finále Stanley Cupu, ve kterém vyzvou nováčka NHL z Vegas. V rozhodujícím sedmém duelu finále Východní konference porazili Tampu Bay 4:0. Vítězný gól vstřelil kapitán Alexandr Ovečkin, dvakrát se prosadil útočník André Burakovsky. Brankář Braden Holtby podruhé za sebou udržel čisté konto. Finálová série začne v pondělí 28. května na ledě Golden Knights.

Už nedělní postup Vegas přes Winnipeg rozhodl o tom, že se v této sezoně rozšíří dosavadní počet 26 českých vítězů Stanleyova poháru. Na straně Capitals hrají obránce Michal Kempný a forvard Jakub Vrána, za Golden Knights nastupuje útočník Tomáš Nosek.

Do kádru Washingtonu patří i bek Jakub Jeřábek, který by ale k tomu, aby se mohl stát držitelem prstenu za vítězství, musel ve finále nastoupit alespoň do jednoho zápasu. Podobně je na tom i forvard Vegas Tomáš Hyka, jenž po vyřazení farmářského celku Chicago Wolves v play off AHL zámoří opustil a posílil české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku.

Ovečkin zařídil vedení Capitals už po 62 vteřinách hry. Útočník Tom Wilson ve středním pásmu složil na zem Chrise Kunitze, zavezl puk do útočné třetiny, přenechal ho Jevgeniji Kuzněcovovi a nejproduktivnější hráč letošní vyřazovací části nabil Ovečkinovi na střelu z první. Kuzněcov si vylepšil bilanci na 24 bodů, Ovečkin si díky 22. bodu stanovil osobní rekord v bojích o Stanley Cup. Ve čtvrté minutě mohl v přesilové hře na rozdíl dvou branek zvýšit Jakub Vrána, který však orazítkoval brankovou konstrukci.

Na počátku druhé třetiny měl blízko k vyrovnání zadák Victor Hedman, ale jeho ostrý projektil se od brusle Larse Ellera odrazil pouze do tyče. Vzápětí si švédský obránce najel až před Holtbyho, položil si ho na zem a přihrál puk před odkrytou branku, avšak najíždějící Yanni Gourde ho v obležení beků Brookse Orpika a Chrise Djoose nedokázal doklepnout za brankovou čáru.

Druhá gólová radost hostů přišla v 29. minutě. Eller ve středním pásmu naslepo nahodil kotouč do obranné třetiny Lightning přímo na Dana Girardiho. Domácího zadáka ale o puk připravil Burakovsky, který zamířil přesně na vzdálenější tyč. Útočník Capitals se v tomto play off prosadil poprvé.

V 37. minutě přidal Burakovsky třetí trefu Washingtonu. Obránce John Carlson mu přihrál do středního pásma odrazem o mantinel a třiadvacetiletý Švéd samostatný únik zakončil střelou mezi Vasilevského betony. Konečné skóre stanovil v 57. minutě gólem do prázdné branky při power play Lightning Nicklas Bäckström.