Pardubice - První těžká prověrka během přípravného období před mistrovstvím světa v Dánsku čeká ve čtvrtek české hokejisty. Na úvod domácího turnaje Carlson Hockey Games, který je třetím ze čtyř podniků série Euro Hockey Tour, nastoupí v Pardubicích proti Finsku. Zápas začne v 19 hodin. Český národní tým obhajuje turnajové prvenství z loňského dubna.

Z porce deseti přípravných utkání před začátkem šampionátu, který bude po olympiádě druhým hlavním vrcholem sezony, mají svěřenci kouče Josefa Jandače za sebou čtyři zápasy. Švýcary i Francouze shodně dvakrát porazili, navíc pokaždé minimálně tříbrankovým rozdílem. S reprezentanty galského kohouta si dokonce dovolili luxus ospalých začátků a brzké dvougólové manko, přesto si nakonec připsali jasné výhry.

Seveřané budou však jiným kalibrem a měli by současné mužstvo bez mnoha omluvených opor prověřit více. "Myslíme si, že tyto zápasy určitě ukážou, jak na tom jsme. Očekáváme proto se zájmem, jak se hráči ukážou, neboť s mnoha z nich tu osobní zkušenost z národního týmu nemáme. Na tréninku je ale z týmu vidět velká energie, tak se těšíme, jak to bude vypadat. Snad ji kluci přenesou i do zápasů," řekl dnes po tréninku v Pardubicích asistent kouče Jiří Kalous.

Tým se chce co nejlépe sehrát. "Na to se zaměřujeme. Také na systémové věci, aby i ti noví hráči, které tu máme, pochopili, co chceme hrát, protože v mnoha klubech to mohou hrát jinak. Chceme to sladit, aby opravdu každý věděl - především z hlediska obrany - jakým způsobem hrajeme; jestli vysunutou aktivní obranu, nebo když hrajeme odstoupenou, aby každý znal svou roli na ledě a přesně věděl, co chceme," přiblížil Kalous.

Kapitánské "C" na dresu bude mít dvaatřicetiletý útočník Roman Červenka, který je nejstarším hráčem týmu. "Do branky naskočí od začátku Pavel Francouz, ohledně pozice dvojky pro čtvrteční utkání se ale teprve dohodneme," uvedl Kalous.

"Měli jsme představu, koho škrtneme prozatím pro ten domácí turnaj, abychom se vešli do třicítky hráčů, které lze napsat na soupisku, ale zamíchalo nám s tím ještě zranění Michala Birnera a jeho neúčast v další přípravě i na samotném šampionátu. Vše tedy budeme ještě dnes řešit, ale jisté je, že ze zdravotních důvodů nebudou hrát útočník Kaše, obránci Mozík, Vitásek a ani Polášek, který byl v širší nominaci," dodal Kalous.

Kouč soupeře Lauri Marjamäki zařadil do mužstva šestici hráčů ze zámoří. "Od Finů čekáme jejich standard. Hlavně na turnaji Channel One Cup a i potom na olympiádě hráli oproti minulé sezoně hodně aktivní hokej. Změnili způsob hry, hodně napadají, hrají fyzicky hodně náročný hokej. Očekávám, že to samé předvedou tady a pro nás to bude vynikající prověrka," podotkl Kalous.

Finové jsou po dvou turnajích Euro Hockey Tour v tabulce druzí, za vedoucím Ruskem zaostávají o dva body a stejný náskok mají před třetí Českou republikou. Vedoucí sborná odehraje první duel se Švédskem před svými diváky v Jaroslavli (18:00).

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Pyrochta, Jordán, Pláněk, D. Sklenička, F. Pavlík, T. Pavelka, J. Galvas, Moravčík - Nestrašil, Horák, D. Kubalík - F. Zadina, Chytil, Jaškin - M. Kaut, Chlapík, Červenka - A. Musil, Tomášek, D. Šťastný.