Příbram - Úvodními dvěma duely Euro Hockey Challenge v Příbrami proti Švýcarsku načnou čeští hokejisté desetizápasový přípravný blok před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku. Ve středu se do branky postaví Dominik Furch, čtvrteční odvetu by měl odchytat Patrik Bartošák. Z pozice kapitána povede tým devětadvacetiletý útočník Michal Řepík.

"Chceme vidět kluky v mezinárodní konfrontaci, ať už jde o nováčky nebo ty, které jsme tu delší dobu neměli. Tým je hodně omlazený, takže jsme v této konkurenci zvědaví, jak to zvládnou. Zároveň chceme pokračovat v herních a systémových věcech, které jsme tu nastavili, aby se nám v té hře objevovaly," řekl ČTK asistent trenéra Jiří Kalous.

Od Švýcarů očekává jako obvykle v posledních letech, během nichž české hokejisty několikrát hodně potrápili, tuhý vzdor. "Hrají nepříjemný a hodně bruslivý hokej, takže si myslíme, že to bude dobrá konfrontace a Švýcaři nás prověří. Je možné, že se třeba objeví trošku nesehranost, protože tato sestava spolu bude hrát poprvé, ale zápasy se Švýcary jsou vždy hodně o bruslení a mohl by být k vidění dobrý hokej," uvedl Kalous.

Přinejmenším v prvním duelu si ještě odpočinou zkušení útočníci Roman Červenka a Michal Birner, olympionici z Pchjongčchangu, kteří odehráli poslední sezonu za švýcarský tým Fribourg-Gottéron a k národnímu týmu se připojili v neděli až právě v Příbrami.

"Úvodní zápas odehrajeme na osm beků, pro druhý zvažujeme, že bychom ho odehráli na šest obránců, odchytat by ho pak měl Bartošák," nastínil Kalous. "Máme tam vytipované vazby, které by mohly fungovat a na které bychom chtěli navázat, ale uvidíme, jak si to všechno sedne. Zatím nemá cenu předbíhat, protože budeme zkoušet a uvidíme také, jak nahlas si o místo řeknou mladí hráči," doplnil Kalous.

Mladým hráčům se otevírá čím dál více možností si nakonec na šampionátu zahrát, neboť trenérům se množí omluvenky. Dalším zraněným je útočník Jiří Sekáč z Kazaně. "Ta situace bohužel odpovídá tomu, že je MS na konci sezony. U spousty hráčů ta zranění skutečně jsou, u dalších - jako například Honzy Kováře - je tam vyčerpání a únava, což je pochopitelné. Omluvenky přichází, to je standardní stav, je ale otázkou, kolik jich nakonec bude u těch hráčů, o které máme zájem," podotkl Kalous.

"Že už nám vypadlo hodně hráčů z toho olympijského týmu, to je prostě realita, bohužel to tak je, ale nelze s tím nic dělat. Svou roli mohlo sehrát i to, že sezona má dva velké vrcholy, navíc po olympiádě následovalo play off a veskrze u všech těch kluků jde o klíčové hráče ve svých týmech, kde jsou enormně vytěžovaní," konstatoval Kalous. "Uvidíme také, jak se bude vyvíjet situace v zámoří, které má na starosti Jirka Fischer," dodal.

Do Příbrami se hokejová reprezentace vrací po dlouhé době. V dubnu 2001 hrála ve středočeském městě s hornickou historií právě proti Švýcarům a utkání v rámci přípravy na MS vyhrála 5:3. Druhý reprezentační start si tehdy připsal útočník Tomáš Plekanec, který v současnosti obléká v NHL dres Toronta Maple Leafs.

K dnešnímu poledni zbývalo na oba dny k prodeji shodně okolo 350 vstupenek včetně několika uvolněných míst k sezení. Středeční i čtvrteční duel začnou v 17 hodin.

Předpokládaná sestava ČR: Furch (Bartošák) - Mozík, Vitásek, Klok, Polášek, T. Pavelka, Hrbas, Pyrochta, J. Galvas - Nestrašil, R. Hanzl, Stránský - Řepík, Horák, Kousal - Orsava, A. Musil, D. Šťastný - Kaut, Tomášek, Ordoš.