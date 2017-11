Praha - Čeští hokejisté vstoupí ve středu ve švédském Örebro do nové sezony série Euro Hockey Tour a na úvod turnaje Karjala vyzvou domácí Švédsko. V brance nastoupí Pavel Francouz, hráčům zároveň odstartuje i boj o místo v nominaci kouče Josefa Jandače pro únorový olympijský turnaj v Pchjongčchangu. Zápas proti výběru země úřadujících světových šampionů začne v 18 hodin.

"Švédi měli na minulém mistrovství světa tým, jehož drtivou většinu tvořili hráči z NHL. Vyhráli titul mistra světa a vyhráli ho zaslouženě, protože jejich výkony neustále stoupaly. Rok předtím zase nebyl ten tým sestavený z hráčů z Evropy zase až tak silný. Sám jsem zvědavý, jak bude ta konfrontace vypadat," řekl Jandač novinářům.

"Během minulé sezony jsme Švédy snad kromě jediného utkání pokaždé porazili, ale je to nová sezona. A my se budeme soustředit také sami na sebe," doplnil Jandač s připomínkou příznivé bilance.

Během minulé sezony jeho svěřenci ze čtyř utkání třikrát vyhráli a pokaždé navíc minimálně tříbrankovým rozdílem. Před rokem na začátku listopadu otevřeli čeští hokejisté Karjalu doma v Plzni a porazili Švédsko 6:3 a uspěli i na Channel One Cupu (4:1). Duel na Švédských hrách sice prohráli 2:5, ale pak v Českých Budějovicích v rámci Carlson hokejových her přestříleli přes prohranou první třetinu výběr Tre kronor vysoko 8:4.

Mezi tyčemi začne Francouz. Ve druhém útoku bude plzeňská vozba Milan Gulaš, Tomáš Mertl a Dominik Kubalík. "S tímto složením půjdeme do prvního utkání, přičemž tam máme nějaké dvojice a trojice a pak Lva, který je připravený jako třináctý útočník, ale přitom na kterýkoliv post. Určitá rotace tam může být. Budeme také reagovat podle toho, jak se bude dařit ve hře," nastínil Jandač.

Hráči si dobře uvědomují, že s blížící se olympiádou přituhuje. "Asi každý hráč to má teď jako velkou motivaci. Je to otevřené díky tomu, že své hráče nepustí NHL. O to je šance větší a každý na to myslí a chce předvést co nejlepší výkony. Člověk se tím ale nesmí nechat svazovat, aby na to pořád myslel," uvedl obránce Vojtěch Mozík.

Kapitánem týmu na nadcházejícím turnaji bude Jakub Nakládal, opora defenzivy Jaroslavle v Kontinentální lize. Funkci jeho asistentů zastanou Jan Kovář, který byl kapitánem národního týmu v nedávné minulosti, a Jakub Klepiš, ve 33 letech nejstarší hráč současného výběru.

Seriál EHT čeká již 22. ročník, tentokrát ale ozvláštněný účastí dalších týmů mimo tradiční elitní kvarteto, v němž jsou kromě Čechů a Švédů ještě Finové a Rusové. Na Karjale se představí navíc Švýcarsko a Kanada. Do EHT se ale po vzájemné dohodě budou započítávat jen zápasy mezi stabilní čtyřkou účastníků seriálu. "Je to zpestření," řekl Jandač.

Prvenství v sérii obhajují Rusové, český tým byl celkově druhý, třetí skončilo Švédsko, čtvrté Finsko. Na loňské Karjale si toto pořadí prohodili jen Finové a Švédové. Sborná dokázala turnaj vyhrát bez ztráty bodu.

Ze Švédska se český výběr přesune během čtvrtka letecky do Helsinek. Ve finské metropoli se pak hokejisté v pátek utkají se Švýcarskem (14:00) a v neděli zakončí vystoupení na turnaji zápasem s Ruskem od 12:30.

Předpokládaná sestava: Francouz (Mazanec) - Mozík, Šulák, Nakládal, Šmíd, Kundrátek, Krejčík, Moravčík, Vitásek - Radil, Nestrašil, Sekáč - Gulaš, Mertl, D. Kubalík - Řepík, Jan Kovář, Birner - Klepiš, Horák, Zaťovič - Lev.