Paříž - Čeští hokejisté po sobotní výhře nad Běloruskem vyrazili na společnou večeři do centra Paříže a užili si první větší volno v dějišti turnaje. Další zápas mistrovství světa je čeká až v pondělí večer, a tak dnešní trénink byl dobrovolný. Na ledě se nakonec objevilo jen dvanáct hráčů včetně tří brankářů, mezi kterými byla i pětice čekající na dopsání na soupisku.

"V sobotu večer jsme byli na večeři a bylo to parádní. Seděli jsme v jedné restauraci u Vítězného oblouku a byl to asi jeden z nejlepších podniků, který jsem navštívil. Jak atmosférou, tak kvalitou jídla. Byl to velký gurmánský zážitek," řekl útočník Michal Birner, jenž byl jedním z trénujících hráčů.

Z hokejistů zapsaných na soupisce se na ledě připravovali i brankáři Petr Mrázek, Pavel Francouz, obránci Tomáš Kundrátek, Jan Rutta a útočníci Tomáš Plekanec a Tomáš Hyka. Několik dalších hráčů ale zašlo do kabiny, kde se věnovali regeneraci a přípravě na suchu.

Někteří hokejisté se vydali i na procházku do města, od vedení realizačního týmu ale hráči dostali doporučení, aby se s ohledem na dnešní prezidentské volby vyhýbali místům s velkou koncentrací lidí a nejezdili městkou hromadnou dopravou.

"Moc jsme to ale neřešili. Mají volby a samozřejmě, že ve městě bude asi rušno, ale že bychom měli strach, to ne. Není důvod," řekl útočník Petr Vrána. "Nechali jsme to na hráčích. Myslím ale, že kluci se většinou budou držet na hotelu. Počasí jim moc nenahrává," poukázal asistent trenéra Jaroslav Špaček na časté deštivé přeháňky ve francouzské metropoli.