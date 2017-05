Paříž - Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém zápase na mistrovství světa v Paříži Norsko 1:0 v prodloužení a se sedmi body se posunuli na třetí místo ve skupině B. Vyrovnané utkání bez velkých šancí rozhodl v čase 61:25 útočník Jan Kovář.

Český tým měl po celý zápas výraznou střeleckou převahu, ale recept na brankáře Larse Haugena v normální hrací době nenašel. Možnou blamáž s Norskem, kterému národní mužstvo podlehlo dosud jen jednou na světovém šampionátu v roce 2010, odvrátil až v prodloužení Kovář. Čisté konto udržel Pavel Francouz.

V sestavě českého týmu se objevil i kapitán Voráček, jenž nedohrál předešlý duel proti Finsku. Oficiálně však hrál až ve třetím útoku, kouč Jandač se totiž rozhodl na elitní formaci Norska vedenou Patrickem Thoresenem nasazovat Hanzlovu řadu.

V úvodu utkání se dlouho nic zajímavého nedělo, v poklidné atmosféře arény v Bercy si Češi vytvořili tlak až na přelomu 6. a 7. minuty. Poté byli vyloučeni Bonsaksen a Forsberg, kteří se na sedm sekund sešli na trestné lavici, k českému gólu to ale nevedlo. Hned dvakrát nebezpečně, ale nepřesně střílel Pastrňák. Neprosadil se ani Horák.

Francouz v české brance se dlouho nudil, zpozornět musel až v 18. minutě při Gudasově vyloučení. I tak si ale v první třetině připsal jen tři zákroky. Jeho protějšek Haugen dvanáct.

Hned na začátku druhé dvacetiminutovky zkoušel změnit bezbrankový stav Červenka, ale neuspěl stejně jako Rosseli Olsen na druhé straně. Zkouška české defenzivy přišla ještě před polovinou zápasu, kdy byl nejprve vyloučen Voráček a následně hráli jeho spoluhráči v pěti. Na 24 sekund tak musel český tým do tří.

Norský kouč Petter Thoresen si vzal oddechový čas, aby mohl ponechat na ledě svůj elitní útok, Francouz však udržel čisté konto. Poradil si i s šancí Kena Andrého Olimba již v klasické početní výhodě. Ve 35. minutě se snažil individuálně prosadit Voráček, ani on ale neuspěl.

Bezbrankový stav přiměl Jandače změnit složení útočných formací, i kvůli Hanzlově vyloučení si však ve třetí třetině dlouho připisoval zákroky jen Francouz. Haugen poprvé zasahoval až v 50. minutě po Voráčkově akci. Následně si poradil s pokusy Krejčíka a Pastrňáka.

V 55. minutě mohl rozhodnout Olden, jeho střelu po přečíslení dva na jednoho ale Francouz skvěle zlikvidoval. I díky tomu skončil zápas v normální hrací době nerozhodně. Hrdinou utkání se nakonec stal Kovář, jenž se prosadil po přečíslení a spolupráci s Pastrňákem.

Další utkání čeká svěřence trenéra Josefa Jandače již v pátek proti Slovinsku.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Nečekali jsme nic jednoduchého. Víme moc dobře, že všichni soupeři na mistrovství jsou nepříjemní a vítězství je pro nás cenné, i když je až po prodloužení. Jsme za něj rádi. Norové hrají hodně urputně v obranném pásmu a my jsme nedokázali udělat v útočném pásmu patřičný šrumec. Byli jsme otevření, neclonili jsme gólmanovi a střely viděl. I když jsme soupeře opět výrazně přestříleli, tak když to gólman vidí, zjednodušujeme mu to."

Petter Thoresen (trenér Norska): "Už před začátkem zápasu jsme věděli, že musíme hrát defenzivně. Museli jsme si neustále dávat pozor, český tým je v rychlých protiútocích jeden z nejlepších na světě. Bojovali jsme a nakonec jsme získali bod, za který jsme rádi."

Jakub Voráček (útočník ČR): "Přišlo mi, že to byl nejtěžší zápas na turnaji. Nemyslím si, že jsme hráli špatně. Oni neměli v první polovině zápasu, až na přesilovky, moc šancí. My jsme si ale taky nic moc nevytvořili. Norové hráli výborně defenzivně, po rozích. Byl to silný tým, stáli v pěti kolem brány a bylo těžké se tam dostat. A když jsme si vytvořili šance, tak jsme je bohužel nedali. Kdybychom dali gól dva, bylo by to samozřejmě něco jiného. Stále jsem ale věřil, že se prosadíme a nakonec jsme gól dali a máme výhru. To je hlavní."

Jan Kovář (útočník ČR): "Byl to opravdu těžký zápas, Norové hráli hodně dobře organizovaně a čas pracoval pro ně. My ze začátku nebyli dost hladoví, nebruslili jsme dobře. Kdyby přišel gól, asi bychom je donutili otevřít hru. Až ve třetí třetině to bylo, co jsme chtěli, ale skóre bylo stále 0:0. Při vyrovnanosti skupiny možná zlatý bod navíc."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Je to zvláštní. Je to věc, která se asi moc často nestává. Ale asi to vychází ze stylu naší hry, že se snažíme hrát aktivně a nenecháváme jim prostor ke střelbě. Snažím se nepřipouštět si, že na mě nešlo tolik střel. Přesilovky jsou jejich nejsilnější stránka. Oni tam zaparkují před bránu toho vysokého kluka, strašně těžko se mi tam hledaly puky. Hrajou to jednoduše, ale kluci hráli dobře v defenzivě, chytali střely a tím mi hrozně pomáhali, že to ke mně nedolétlo."

Roman Červenka (útočník ČR): "Bylo to těžké. Norové se dobře stahovali dolů, hráli dobře a kompaktně ve svém obranném pásmu. Od druhé třetiny jsme neměli žádnou přesilovku, naopak jsme byli často v oslabení. Bylo to vydřené, zaplaťpánbůh za dva body. Každé vítězství se počítá. Bod navíc je důležitý i s ohledem na bilanci vzájemných zápasů. Samozřejmě jsme ale chtěli tři, to si nebudeme nic nalhávat."

ČR - Norsko 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branka a nahrávky: 62. Jan Kovář (Pastrňák, Jeřábek). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Stricker (Švýc.) - Oliver (USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 6381.

Sestavy:

ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek - Řepík, R. Hanzl, Birner - Pastrňák, Jan Kovář, T. Zohorna - Voráček, Plekanec, Červenka - Hyka, Horák, Vrána. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Norsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Olden, Roest - Karterud. Trenér: Petter Thoresen.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 17:3 9 2. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:8 9 3. ČR 4 1 2 0 1 12:8 7 4. Norsko 4 2 0 1 1 8:7 7 5. Finsko 4 2 0 1 1 12:13 7 6. Francie 3 1 1 0 1 11:7 5 7. Slovinsko 4 0 0 1 3 9:22 1 8. Bělorusko 4 0 0 0 4 3:18 0