Praha - Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání na Channel One Cupu v Helsinkách s Finskem 2:4. Dva góly domácích vstřelil útočník Miro Aaltonen, který se postaral v úvodním dějství o vedení 2:0. Tým kouče Josefa Jandače po nočním přesunu do Moskvy nastoupí ke druhém duelu hned v pátek v 17:00 SEČ proti domácímu Rusku.

První šanci měli Finové, kdy po přečíslení dvou na jednoho zamířil po Nättinenově přihrávce Lajunen do boční konstrukce. Ve třetí minutě se domácí dostali šťastně do vedení. Francouz vyrazil střelu Aaltonena, Polášek odpálil puk do Jeřábka, od něhož se odrazil do české branky. Gól tak byl připsán Jeřábkovu spoluhráči z ruského Podolsku.

Jandačův tým, který nastoupil se čtyřmi debutanty Dvořákem, Lhotákem, Tomáškem a Říčkou, hrál následně po Pesonenově faulu přesilovku. Při té musel Ortio krýt Kubalíkovu střelu, Jeřábkův pokus i následnou Radilovu dorážku. Finského gólmana pak ohrozili i Říčka a Kousal, v 11. minutě se dostal do dobré pozice Rutta, ale jeho ránu Ortio vytěsnil vyrážečkou.

Ve 12. minutě po dlouhé době dostali Finové český tým pod tlak a zvýšili. Směr střely Lepistöho od modré čáry změnil tečí Aaltonen k pravé tyči a Francouz neměl šanci zasáhnout. Další pokus vyslal Hintz a český gólman si poradil i s Kamppainenovým únikem. V další velké šanci Finů minul po Erkinjunttiho přihrávce zblízka Osala a Francouz chytil i pokus Lepistöho.

Češi snížili ve 23. minutě, kdy Jeřábkovu střelu tečoval nohou Tomášek a při své reprezentační premiéře se radoval z branky. Sudí ještě situaci prověřili u videorozhodčího. Šance na vyrovnání měli Rutta a Kousal. Finové se ubránili i při Suorantově vyloučení a ve 28. minutě se trefil střelou zápěstím na Francouzovu vyrážečku Hintz.

Další možnost měl Osala a ve 33. minutě při Vitáskově vyloučení domácí opět skórovali, když Erkinjuntti zakončoval do odkryté branky. Ortio si poradil se střelami Říčky a Dvořáka.

V úvodu třetí třetiny zasáhl finský gólman i proti Zohornově dorážce z úhlu. Pokusům Tomáška a Kämpfa chyběla větší přesnost, ale ve 48. minutě překvapil Ortia střelou od levého mantinelu z velkého úhlu Jordán. V 54. minutě se dostal přihrávku za finskou obranu Kousal, který trefil levou tyč. Následně se neprosadili Finové a stav nezměnila ani závěrečná power play.

Finové tak v Jäähalli oplatili českému týmu porážku 3:5 z listopadového turnaje Karjala, který se hrál také ve finské metropoli, ale v Hartwall Areně.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Myslím, že v utkání jsme hráli dohromady tak 30 minut dobře, tedy půlku utkání. Viděli jsme spíš boj než nějakou hokejovost. Měli jsme tam dost ztrát kotoučů ve středním pásmu, hlavně ve druhé třetině. Tam puky chodily pozdě a poměrně lacino jsme je ztráceli. Když jsme si vytvořili nějaký optický tlak v útočném pásmu, tak to bylo bez patřičného tlaku na bránu. Soupeř nám hodně střel zblokoval, ta realizace v útočném pásmu nebyla tak úderná."

David Tomášek (útočník ČR, autor gólu): "Měli jsme ze začátku převahu i pár šancí, i když to nebyly úplně gólovky, ale oni dali dva poměrně šťastné góly. Byli jsme z toho trochu opaření, že jsme byli těmi, kdo měl optický tlak, ale oni těmi, kdo střílel góly. To nás trochu zaskočilo. Ve druhé třetině pak byli Finové lepší. Jsem však rád, že jsme pak zapnuli v té třetí třetině, zatlačili Finy a zkusíme si to přenést do dalšího zápasu."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Těžko se to hodnotí, protože ten výsledek určitě není dobrý. Nezačali jsme úplně špatně a u nich ve třetině jsme je docela zatlačili, ale bylo vidět, že se potkaly týmy se zcela odlišnou taktikou. Hráli dobře v defenzivě a čekali na nějakou chybu, nějaké okénko v naší obraně. My jsme hráli spíše nátlakový hokej a snažili se to tlačit do brány ze všech pozic, ale jim to fungovalo lépe než nám."

Adam Polášek (obránce ČR): "Finové hráli v první třetině takový opatrný hokej, kdy jen vyndávali puky od sebe ze třetiny. A můj 'vlastňák' to celé nastartoval. Puk se tam odrazil od Pavla Francouze a já se jen soustředil, abych ho zahrál pryč hned, jakmile dopadne na led. To se mi i povedlo, šlo to do rohu, ale když jsem se do toho snažil plácnout, tak jsem nesledoval, jestli tam někdo stojí nebo ne. Mohli jsme se na sebe jen podívat a kroutit hlavou. Tohle zkoušet na tréninku, tak ze sta pokusů se nám to nepovede ani jednou. Pak jsme dostali druhý blbý gól a myslím, že to nás docela položilo."

Rusové na úvod Channel One Cupu podlehli Švédsku

Hokejisté Ruska vstoupili do domácího turnaje Channel One Cup v Moskvě porážkou, na úvod druhého podniku série Euro Hockey Tour podlehli Švédsku 1:3. Zatímco Seveřané po nulovém vystoupení na předchozím turnaji dosáhli na první body, Rusové, kteří Karjalu vyhráli bez zakolísání, poprvé ztratili. A to i přesto, že skórovali jako první. Duel rozhodl v 59. minutě bek Simon Bertilsson.

Sborná s několika zvučnými jmény v sestavě včetně útočníků Dacjuka s Kovalčukem přitom vstoupila do utkání dobře. Když byl vyloučen první hříšník duelu Klingberg, vrátil ho z trestné lavice předčasně do hry Gavrikov, zapomenutý před Fasthovým brankovištěm. Ještě do první přestávky byl blízko druhé trefě Plotnikov po nabídce od Kovalčuka, ale nedal.

V 25. minutě se zaskvěli oba gólmani, přičemž Sorokin čelil čím dál větší útočné aktivitě Švédů. Omark, Nygren a Thuresson sice ještě nedokázali najít cestu k vyrovnání, ale Lindblom v závěrečných fázích druhého dějství vybojoval puk, snažil se najít některého ze spoluhráčů, ale místo toho trefil do brusle bránícího Tkačova a kotouč proplul skulinkou mezi Sorokinovými betony za brankovou čáru.

Favorizovaní Rusové měli v 45. minutě při vlastním oslabení štěstí, že Önerud ani na dva pokusy nedokázal překonat Sorokina. V polovině třetí části pak ubránili další početní výhodu Švédů, přesto Seveřané nakonec dokázali strhnout všechny tři body na svou stranu. Omark od zadního hrazení našel najetého Bertilssona a ten zblízka nedal Sorokinovi šanci. Po chybě Tělegina při power play Rusů pak ještě zpečetil výhru Švédska střelou do prázdné branky Thuresson.

Hokejový Channel One Cup, součást Euro Hockey Tour:

Finsko - ČR 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. M. Aaltonen, 12. M. Aaltonen (Lepistö, Koivisto), 28. Hintz (Gröndahl), 33. Erkinjuntti (Osala, Haapala) - 23. D. Tomášek (Jeřábek, Říčka), 48. Jordán. Rozhodčí: Linde, Holm (oba Švéd.) - Suominen, Hägerström (oba Fin.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 5056.

Finsko: Ortio - Koivisto, Lepistö, Gröndahl, Eronen, Rissanen, Lehtonen, Mikkola - Hartikainen, M. Aaltonen, Haapala - Mankinen, Kemppainen, H. Pesonen - Erkinjuntti, Hintz, Osala - Nättinen, J. Lajunen, Suoranta. Trenéři: Lauri Marjamäki, Waltteri Immonen a Kalle Kaskinen.

ČR: Francouz - Jeřábek, Polášek, Rutta, Jordán, Vitásek, T. Pavelka, Pláněk, T. Dvořák - Radil, Sobotka, D. Kubalík - Kämpf, Kousal, Horák - Červený, R. Hanzl, T. Zohorna - Lhoták, D. Tomášek, Říčka - od 10. navíc Forman. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Rusko - Švédsko 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. Gavrikov (Šumakov) - 38. Lindblom, 59. Bertilsson (Omark), 60. Thuresson. Rozhodčí: Brännare, Rantala (oba Fin.) - Šalagin, Šišlo (oba Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.670.

Rusko: Sorokin - Antipin, Bělov, Bereglazov, Gavrikov, Kiselevič, Osipov, Ožiganov, Jakovlev - Barabanov, Dacjuk, Kovalčuk - Kugryšev, Ničuškin, Plotnikov - Svetlakov, Šalunov, Tělegin - Tkačov, Šumakov. Trenér: Oleg Znarok.

Švédsko: Fasth - Aho, Bertilsson, Borgman, Gustafsson, Johansson, Nygren, Rundblad - Bergström, Brodin, Händemark - Klingberg, Lindblom, Norman - Omark, Önerud, Ryno - Thuresson, Westerholm, Zackrisson. Trenér: Rikard Grönborg.

Tabulka Channel One Cupu:

1. Finsko 1 1 0 0 0 4:2 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 3. ČR 1 0 0 0 1 2:4 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 1:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 4 3 0 0 1 12:6 9 2. ČR 4 2 0 0 2 13:13 6 3. Finsko 4 2 0 0 2 12:13 6 4. Švédsko 4 1 0 0 3 9:14 3