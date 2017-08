Třinec (Frýdecko-Místecko) - S třinácti nováčky v sestavě nastoupí čeští hokejisté ve středu v Třinci proti Slovensku. V duelech s bývalým federálním partnerem si na startu olympijské sezony kouč Josef Jandač vyzkouší především možné kandidáty pro budoucnost národního týmu. Na lavičce Slovenska zase bude debutovat kanadský trenér Craig Ramsay, který tým převzal po Zdenu Cígerovi před dvěma týdny.

"Těžko říct, s čím přijdou. My se především soustředíme na nás a na to, co chceme hrát my. Co se týče Slovenska, tak mají nového trenéra. Je to dlouholetý hráč NHL. Bude to hodně hokej o bruslení a o osobních soubojích. My chceme hrát to, na co se připravujeme. Uvidíme, nakolik se to podaří přetavit do hry v zápasech," řekl novinářům asistent trenéra české reprezentace Jiří Kalous.

V brance českého týmu nastoupí jeden z debutantů Patrik Bartošák a další gólman Miroslav Svoboda se může na první start těšit ve čtvrteční odvetě v Žilině. Dalšími nováčky jsou obránci Petr Kalina, David Němeček, Filip Pyrochta a útočníci Martin Hanzl, Jakub Herman, Miroslav Indrák, David Kaše, David Stach, Petr Straka, David Šťastný, Vojtěch Tomeček a Dominik Uher.

"Jestli tam bude u hráčů nervozita, to neumím posoudit. Věřím, že bude taková ta zdravá, která je pomůže ještě víc vybudit, aby podali dobrý výkon. Chuť hrát je vidět na každém tréninku a energie je z hráčů cítit na každém kroku. Pro spoustu kluků to bude opravdu první start na mezinárodním poli a budou se chtít ukázat a předvést," doplnil Kalous.

Mezi debutanty jsou i dva útočníci, kteří v minulosti okusili NHL. Za Philadelphii nastoupil Straka a za Pittsburgh Uher, který si váží toho, že se dočká i reprezentačního startu. "Je to největší úspěch v kariéře, když neberu ty dva zápasy v NHL. Reprezentovat svoji zemi, to je největší, co může člověk dosáhnout," řekl Uher.

Ve stejně brzkém termínu (23. srpna) hrála česká reprezentace zápas jen v roce 2004, kdy zahájila sezonu v přípravě před Světovým pohárem proti Finsku v Praze. Ještě o týden dříve (16. srpna) začala v roce 1996, kdy se chystala na stejnou akci ve Zlíně a načala ročník proti Švédsku. "Není to v mezinárodních akcích častý jev. Je to termín, který nám dovolil vzít mladé nevyzkoušené kluky, a věříme tomu, že si někdo řekne i o tu nominaci dál," podotkl Kalous.

Středeční duel začne v 17:00 a přímým přenosem jej vysílá program ČT sport. Ve čtvrtek startuje odveta ve stejný čas v Žilině a přímý přenos bude na ČT2.

Předpokládaná sestava: Bartošák - T. Dvořák, Šulák, D. Sklenička, Klok, Pyrochta, D. Musil, Kalina, Němeček - D. Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, P. Straka - M. Hanzl, Herman, Uher - V. Tomeček, Tomášek, Šťastný.