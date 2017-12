Praha - Duelem s Finskem před zaplněnou pražskou O2 arenou vstoupí čeští hokejisté do Channel One Cupu, který bude turnajovou generálkou na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu. Do branky týmu kouče Josefa Jandače by se měl postavit Dominik Furch a odpočívat bude šest krajánků z Kontinentální ligy, kteří si ještě v pondělí plnili v Rusku klubové povinnosti.

Furch vychytal v pondělí výhru Omsku v Togliatti 5:0 a ve středu se může těšit na první reprezentační start v sezoně. "Chtěli bychom nasadit Furcha, ale zatím jsme s ním ještě nemluvili, takže to nechci říkat na sto procent. Věřím, že po včerejším zápase bude v pořádku a nebude mít žádné problémy," řekl novinářům Jandač s tím, že na lavičce bude připraven Patrik Bartošák.

Z devítky hráčů, kteří v pondělí i dnes chyběli kvůli programu v KHL na reprezentačním tréninku, by vedle Furcha měli nastoupit už jen obránce Vojtěch Mozík z Podolsku a útočník Lukáš Radil ze Spartaku Moskva. Odpočívat budou gólman Pavel Francouz z Čeljabinsku, obránci Adam Polášek ze Soči, Ondřej Vitásek z Chanty-Mansijsku a útočníci Roman Horák z Podolsku, Jan Kovář z Magnitogorsku a Jiří Sekáč z Kazaně.

"Chceme, aby si ti kluci odpočinuli, ale Mozíka bychom rádi do zápasu nasadili. V útoku jsem domluvený s Lukášem Radilem, že by zítřejší zápas hrál, když se pak nic nestane, tak bych mu potom už dal volno," uvedl Jandač.

S Finskem se český tým utká poprvé v sezoně, protože na Karjale hrál při rozšíření turnaje se Švédskem, Švýcarskem a Ruskem. Proti výběru Suomi drží třízápasovou vítěznou sérii díky výhrám na turnajích Euro Hockey Tour v únoru v Göteborgu 7:1, v dubnu v Českých Budějovicích 3:2 i v květnu na mistrovství světa v Paříži 4:3 po samostatných nájezdech.

"Finové celý minulý rok hodně navázali na trenéra Jalonena - hodně bránili střední pásmo, hodně hráli v obraně a v těch zápasech padlo málo gólů. V těch zápasech bylo hodně couvání a hodně defenzivy," připomněl Jandač.

"Teď to ale na turnaji Karjala hodně změnili a byli hodně aktivní, dobře se pohybovali. Byl to finský hokej jako dříve, který vychází hodně z bruslení, kdy jsou hráči pořád v pohybu. Nějaké roky od toho trošku odstoupili, ale teď ten poslední turnaj hráli fakt dobře. Viděli jsme je a koukali jsme na videa, všechna tři utkání byli aktivní," dodal Jandač.

Hrát se bude před plnými tribunami. Vyprodaly se všechny lístky, které šly do předprodeje, počet diváků nyní závisí už jen na využití klubového patra. "I když výsledky nejsou úplně valné, musím zaklepat, že lidi chodí. A je to paráda. Na Carlson Games (v Českých Budějovicích) jsme hráli dobře a vyhráli jsme to, tam byla výborná atmosféra," řekl Jandač.

"Vybavuji si tady ten poslední zápas, kdy bylo také plno. Mám pocit, že lidi chodí, teď v předvánočním čase je na hokej i dobrá doba. Jsme za to samozřejmě rádi, ale je to i závazek, když je plná hala, a vždy je lepší, když se před domácím publikem vyhraje," řekl Jandač.

Věří, že se jeho tým prosadí střelecky a dá zapomenout na gólový půst v O2 areně, jenž trval od semifinále předloňského domácího mistrovství světa až do utkání s Ruskem v přípravě na loňský Světový pohár 299 minut a 12 vteřin. "Bylo tady takové období, kdy se nedávaly góly. Poslední zápas před Světovým pohárem jsme tady však porazili Rusy na penalty," uvedl Jandač.

Tým opustí brankář Miroslav Svoboda, obránce Michal Moravčík a útočníci Miroslav Indrák s Davidem Stachem, kteří při absenci hráčů z KHL s týmem dva dny trénovali.

"Poděkovali jsme jim a tím, že nejsou žádná zranění, mohli jsme je uvolnit. Jejich výpomoc do tréninku nám hodně pomohla," ocenil Jandač. "Na druhou stranu jsou to kluci, kteří jsou víceméně i v tom širším hledáčku a tak si zatrénovali s národním týmem. Teď jim Martin Straka dá nějaký den dva volno, takže si i tak odpočinou," podotkl Jandač.

Poprvé od domácího MS navlékne reprezentační dres útočník Martin Erat. "Bude to určitě krásný zápas a já jsem rád, že mohu být zpátky," řekl kapitán Erat.

"Naskočí vzpomínky na mistrovství světa, ale hezké to nebylo, skončili jsme čtvrtí. Zatím mi tato hala moc úspěchů nepřinesla. Doufejme, že se to zlepší. Nevím, jestli je zakletá. Doufám, že dáme nějaké góly, protože já už tady držím docela dlouhou šňůru bez gólu," doplnil útočník Petr Koukal.

Po duelu proti Finům se tým přesune na zbytek druhého turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně do Moskvy, kde narazí na Kanadu a Švédsko.

Pravděpodobná sestava ČR: Furch - Šulák, Z. Michálek, M. Doudera, O. Němec, Kolář, Mozík, Jordán, Kundrátek - M. Erat, P. Holík, Martin Růžička - Radil, Koukal, Vondrka - Řepík, Mertl, D. Kubalík - Nestrašil, Lev, T. Zohorna.