Vsetín - Účast v play off je po návratu do první ligy cílem vsetínského hokejového klubu. Pomoci by mu k tomu měli i hráči s extraligovými zkušenostmi Radim Hruška, Martin Podešva, Tomáš Frolo nebo zkušený brankář Luboš Horčička.

"Je to hodně hektické, sháníme sponzory, dokončujeme kádr, aby byl co nejlepší a konkurenceschopný, abychom ten cíl, co jsme si dali - play off, splnili," řekl ČTK sportovní manažer Radim Tesařík, podle kterého se obměnila asi polovina kádru.

"Přibylo deset, jedenáct hráčů. Máme hráče jako je Jarda Markovič, se kterým jsme se dohodli na smlouvě. Máme nové hráče, kteří mají už i extraligové zkušenosti jako Hruška, Podešva, máme tu Frola, přišel gólman Horčička, který se mnou ještě hrával ve Zlíně," uvedl Tesařík.

V kádru jsou i Ondřej Holomek, Ondřej Slováček či David Březina, který minulou sezonu strávil v Jihlavě. "Mile nás překvapili i hráči z loňského týmu, kteří tady byli na zkoušku. S nimi ještě dojednáváme smlouvy. Kádr by měl být široký, musíme na něj sehnat peníze, to je další práce, nyní jednáme s městem o další spolupráci," řekl Tesařík.

Zápasy o postup do první ligy provázela bouřlivá atmosféra a fanoušci si ji užívali. Řada z nich věřila, že se tamní hokejový klub opět může vrátit na hokejové výsluní. "Vsetín je pověstný tím, že diváci to neskutečně prožívají, hlad po hokeji je tady obrovský, což nás těší," uvedl předseda klubu Libor Forch.

Vsetínský klub vládl v 90. letech české extralize. Tým vstoupil mezi elitu v roce 1994 a opanoval šest z dalších sedmi ročníků, když i v tom zbývajícím hrál finále, ale podlehl Spartě. Poté však klubový šéf a kontroverzní podnikatel Roman Zubík skončil ve vazbě a na klub se začaly nabalovat problémy.

V červnu 2007 byl Vsetín vyloučen z nejvyšší soutěže, když nedostal extraligovou licenci. Seniorský hokej poté ve Vsetíně rok nefungoval, mužstvo dospělých se rozpadlo. Po roční odmlce však klub opět začal hrát, místo Blanska vstoupil do druhé ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže. Loni vsetínský tým zvažoval vstup do slovenské extraligy, ale nestalo se tak.

Do nového ročníku první ligy vstoupí Vsetín 9. září zápasem s Ústím nad Labem.