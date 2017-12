Chomutov - Hokejisté Vítkovic vyhráli ve 32. kole extraligy na ledě Chomutova 4:1 a posedmé za sebou naplno bodovali. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Roman Szturc. Piráti po dvou výhrách, které rozdělila reprezentační přestávka, opět prohráli.

Domácí vstoupili do duelu aktivně a hned v páté minutě šli do vedení, které zařídil pohotově střílející Hlava. Vzápětí Vítkovice nejprve nevyužily nabídnutou početní výhodu, ale poté srovnaly stav utkání, když Slobodovu ránu od modré tečoval do sítě Szturc.

V závěru první třetiny z dobrých pozic přestřelili Piráti Šťovíček a Havel, což hosté potrestali osm vteřin před sirénou. Vítkovice posunul do vedení Zdráhal.

Druhá dvacetiminutovka začala ve vysokém tempu, což přineslo několik šancí na obou stranách. Žádná však neměla gólové parametry. Do poloviny třetiny jeli sami na branku Šťovíček a Sklenář, ani jeden však v tísni nezakončil přesně.

Chomutov následně nevyužil přesilovkou hru a hosté je za to potrestali, na 3:1 zvýšil po samostatné akci Szturc, jenž se trefil přesně do horního rohu Lacovy branky. Poté svěřenci trenéra Růžičky nevyužili další dvě přesilovky, z nichž se část přenesla do závěrečné části.

Ve 44. minutě šli Vítkovičtí dva jednoho, spolupráce mezi Szturcem a Květoněm skončila gólem. Vítkovice přiblížil k další výhře Květoň. O tři minuty později byl nejlepší hráč utkání Szturc dotěrný na brankovišti, což "vyřešil" osobně Laco. Z celé potyčky vyšli lépe Chomutovští, kteří si zahráli přesilovku, ani tentokráte ji však nevyužili.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Jsme strašně zklamaní, protože jsme podle našeho názoru hráli první dvě třetiny parádní hokej a soupeře jsme přestříleli. Vítkovice ale ukázaly, proč se nachází tam, kde se nachází. Výborný Patrik Bartošák, organizace hry, efektivní zakončení a chytrost. Za stavu 1:3 jsme chtěli na začátku třetí třetiny otevřít hru a vstřelit kontaktní gól, ale nepovedlo se nám to. Naopak jsme inkasovali na 1:4. Potom už je to proti takovému soupeři, jako jsou Vítkovice, strašně těžké. Nezbývá nám nic jiného, než pracovat dál a soupeři popřát hezké Vánoce."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Začátek měl nádech vánočního zápasu. První třetina od nás nebyla vůbec ideální, naštěstí jsme byli z mála střel produktivní. V konečné fázi jsme rádi za tři body a odjíždíme s úsměvy."

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Hlava (A. Dlouhý, Knot) - 15. Szturc (Sloboda, D. Květoň), 20. P. Zdráhal, 33. Szturc, 44. D. Květoň (Szturc, Roman). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 3689.

Chomutov: J. Laco - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, od 41. Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Havel, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Chlouba, Poletín - Hlava, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Hrbas, Baranka, Trška, D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Hudeček. Trenéři: Petr a Trnka.