Mladá Boleslav - Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 20. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 4:1. V polovině duelu rozhodl dvěma góly během necelých osmi minut útočník Ondřej Roman. Ostravané vyhráli pátý z posledních šesti zápasů a venku počtvrté za sebou neztratili ani bod. Při své úspěšné sérii v arénách soupeřů navíc pokaždé vstřelili minimálně čtyři góly.

Úvodní třetina příliš vzruchu nenabídla. První oživení přinesl až v šesté minutě Procházkův pokus v oslabení. Vítkovičtí sice přesilovku nezužitkovali, ale necelou minutu od jejího skončení si mezi kruhy najel Kurovský, rychlým blafákem do forhendu si rozhýbal domácího gólmana Růžičku a snadno otevřel skóre. Od 14. minuty se jen nárazově hrálo v pěti na obou stranách, stav 0:1 se však nezměnil.

Do prostřední dvacetiminutovky šli ale hosté ve čtyřech, když dobíhala většina Kolouchova trestu. Uběhlo jen 31 vteřin a zásluhou Žejdla, jehož našel skvostnou nahrávkou Klepiš, bylo vyrovnáno. Možnost dokonat obrat pak nevyužil Kousal, jemuž sebral radost z gólu strážce hostující branky Bartošák.

Místo toho si vzali ve 28. minutě vedení zpět na svou stranu Vítkovice. Poté, co hosté přečkali bez úhony Barankův trest, se dostali do přečíslení tří na jednoho a Roman zakončil nechytatelně pod horní tyč. V polovině 33. minuty měl vyrovnání na holi bek Němeček, který se vydal na útočný výpad, jenže Bartošák zasáhl betonem. Na druhé straně nemířil přesně Lev.

Ve 35. minutě odpálil Říha v tísni kotouč do hlediště a připravil tak svým spoluhráčům horké chvilky, neboť na trestné lavici už seděl Lenc. Hráči Vítkovic tak měli na 54 vteřin možnost dvojnásobné početní výhody a stačilo jim půl minuty, aby navýšili svůj náskok: Květoň dobře počkal, než mu před brankoviště dobruslí Roman a pak mu nabídl snadnou trefu - 1:3.

Snížit mohl ještě do druhé přestávky Pacovský, ale Bartošák byl opět pozorný. Právě domácího útočníka pak před polovinou třetího dějství tvrdě zasáhl Výtisk a hodně otřesený Pacovský zamířil do kabin, ale po chvíli už byl zpět na domácí střídačce. Další minisouboj s Němečkem vzápětí vyhrál Bartošák. Domácí to už tři a půl minuty před koncem zkusili s hrou bez brankáře, ale Žejdlův faul jejich tlak přibrzdil. Vše pak definitivně rozhodl Szturc rychlým zakončením mezi Růžičkovy betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Od nás to byl od začátku špatný výkon. Špatně jsme do utkání vstoupili a neměli jsme pohyb a agresivitu, kterou nás soupeř přehrával. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Na začátku druhé třetiny jsme se dostali do hry přesilovkovým gólem a vytvořili si i pár dalších šancí, ale v jedné z nich jsme se zachovali tak, že z ní měl soupeř protiútok a dal gól na 1:2. V našem rozpoložení na nás padla deka a už jsme nebyli schopní se z toho dostat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Jak jsem řekl i týmu - dnes mohu chválit, protože je pauza. A také se přiznávám, že jsem mužstvo pochválil. Jindy pokaždé, když pochválím, tak další zápas není dobrý. Myslím, že bylo patrné odlišné naladění obou týmů. V naší sestavě byli mladí kluci a chtěli jsme hrát strašně živelný hokej, nebylo to moc o taktice, ale hráli jsme krátká střídání a hodně napadali. Dařilo se nám to a měli jsme i štěstí, že se nám podařilo dát ze šancí čtyři góly."

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Žejdl (Klepiš) - 9. Kurovský (Jáchym, Tomi), 28. O. Roman (D. Květoň, Baláž), 36. O. Roman (D. Květoň, Baranka), 60. Szturc (Olesz, Klok). Rozhodčí: M. Petružálek, Pražák - Lhotský, D. Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 2077.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Eminger, Kotvan, Jan Hanzlík, Knot, J. Říha, Němeček, Hrdinka - Klepiš, P. Holík, Valský - Orsava, Žejdl, M. Procházka - Lenc, P. Musil, Pacovský - P. Kousal, Urban, L. Pabiška. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk, D. Krenželok - Baláž, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Š. Stránský, Kolouch, Szturc - Tomi, Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.