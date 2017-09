Ostrava - Hokejisté Vítkovic v dnešním utkání 5. extraligového kola porazili Pardubice 4:2. Dvěma góly a přihrávkou se o úspěch Ostravanů nejvíce zasadil útočník Radoslav Tybor. Vítěznou trefu si připsal další forvard David Květoň, pro kterého šlo již o pátou branku v sezoně. Východočeši počtvrté z pěti odehraných kol nebodovali.

Vítkovice se pustily do soupeře zostra. I když hned v první minutě Lvův švih zazvonil jen na tyč, byla otázka času, kdy se domácí aktivita a převaha projeví i gólově.

Ostravané se nakonec museli prosadit až v přesilové hře. Při hře pět na čtyři Roman zpoza brány ideálně přihrál sjíždějícímu Tyborovi, který ranou bez přípravy poslal puk do sítě. Vítkovice vzápětí hrály další dvě přesilovky, ale při hře čtyři na čtyři je zaskočil Tomášek, který v 19. minutě zručně ošálil Bartošáka a zasunul puk bekhendem za jeho záda.

Šok pro domácí mohl být úplný, kdyby hned vzápětí po dalším Tomáškově brejku nevyhodil z brankové čáry puk za překonaným Bartošákem jeden z vítkovických zadáků.

Vítkovice si vzaly vedení zpět ve druhé části. Po velké šanci Stránského se tak ještě nestalo, ale ve 25. minutě se z mnohem nenápadnější akce bekhendem pod horní tyč trefil obránce Hrbas, kterému se na modré čáře předtím povedlo zachytit pardubické vyhození z pásma.

Domácí proti houževnatému soupeři nebyli s to odskočit na větší rozdíl. Blízko tomu byl Tybor, ale jeho průnik a blafák ve velké rychlosti skončil jen na tyčce. Zápas byl na vážkách až do 46. minuty, kdy ho Vítkovice rozhodly třetí brankou. Tybor po nepovedené koncovce do odkryté brány podržel kotouč a pak ho zpoza brány naservíroval ideálně Květoňovi, který nemohl minout.

Domácí byli i v poslední části o něco lepší. Ale když Tybor ze sólového nájezdu spálil i další vyloženou příležitost, zase na chvíli trnuli, protože 57 sekund před koncem Treille z trestného střílení za posunutí branky snížil na 2:3. Při hostující power play však Tybor své předchozí nezdary v koncovce odčinil gólem na 4:2 a domácí s Pardubicemi vyhráli třetí utkání v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Dneska náš výkon neměl takové parametry jako se Spartou nebo v Třinci, ale byla tam zarputilost a bojovnost a takhle jsme se na to připravovali. Bylo to páté utkání v krátkém časovém úseku, někdy hokejovost musí jít stranou. Dneska to bylo na úkor krásy, ale to je to, co si na tom ceníme nejvíce - že jsme vítězství ubojovali. Jsou to pro nás cenné tři body."

Pavel Marek (Pardubice): "Chtěli jsme vybojovat aspoň bod. Zápas jsme nerozehráli špatně, ale inkasovali jsme zbytečné góly z předbrankového prostoru. Tam by ta koncentrace hráčů měla být maximální, mělo by to být pokryto úplně natěsno. Potýkáme se neustále s nízkou produktivitou. Ze hry jsme dali jen jeden gól a to se pak body těžko získávají."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Tybor (Roman, Kucsera), 25. Hrbas, 46. D. Květoň (Tybor, Roman), 60. Tybor (D. Květoň) - 19. Tomášek (Wishart, Cardwell), 60. S. Treille z trest. střílení. Rozhodčí: Hradil, Kika - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:7, navíc Trončinský (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5514.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Pardubice: Martin Růžička (46.-49. Kacetl) - Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Ščotka, Čáslava - Vondráček, Tomášek, S. Treille - Kaut, Poulíček, Perret - P. Sýkora, Dušek, Rolinek - J. Sýkora, Bojko, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.