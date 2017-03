Zápas předkola play off hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 6. března v Ostravě. Zleva Marek Hrbas z Vítkovic, Rostislav Olesz z Vítkovic a Martin Procházka (dole) z Plzně.

Zápas předkola play off hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 6. března v Ostravě. Zleva Marek Hrbas z Vítkovic, Rostislav Olesz z Vítkovic a Martin Procházka (dole) z Plzně. ČTK/Horsinka Adolf

Ostrava - Hokejisté Vítkovic vykročili do předkola play off extraligy vítězstvím 3:1 nad Plzní. Vítěznou branku vstřelil obránce Marek Hrbas, v závěru domácí tým při velkém náporu soupeře podržel brankář Patrik Bartošák a do prázdné branky výsledek podtrhl Karol Sloboda. Série hraná na tři výhry pokračuje v úterý od 17:20 v Ostravě.

Vstup do play off Vítkovicím vyšel a už ve čtvrté minutě udeřil Kolouch, který po Vandasově akci zamířil z mezikruží přesně do šibenice. Domácí aktivní nástup dovedl ještě k šanci Kloka, ale od poloviny první části začala přebírat taktovku zápasu Plzeň.

Do vyložené šance se ale hosté nedostali a na začátku druhé půle spolkli druhou hořkou pilulku. Balán ideálně předložil puk před bránu nekrytému Hrbasovi, který bez přípravy podruhé překonal Machovského.

Ani druhým gólem ale Vítkovice soupeře nezlomily. Hosté znovu zvedli hlavu a v 28. minutě to před Bartošákem v přesilovce hořelo, Lev však při velkém náporu jen promáchl před prázdnou brankou.

Teprve poté, co přečkali vítkovický brejk a Szturcovu ránu do tyče, se Západočeši dočkali snížení. Paradoxně ve vlastním oslabení Lev uvolnil Kratěnu a ten zkušeně umístil svůj švih pod Bartošákovu vyrážečku.

Jako politá živou vodou Plzeň v závěru druhé části protivníka ještě víc přitlačila. Procházkovu ránu z přečíslení bravurně vytáhl Bartošák, který vedení udržel i po intenzivním obléhání v plzeňské přesilovce.

Hosté byli v početních výhodách mnohem nebezpečnější a vyrovnání odmítl v 46. minutě Kubalík, který ve vyložené příležitosti při hře pět na čtyři netrefil branku. Hned z protiútok ale ujel Květoň, jenže Machovského ze sóla taktéž nepřelstil.

Plzeň v závěrečné desetiminutovce opět zahnala domácí celek do defenzivy a vyrovnání viselo ve vzduchu. Bartošák zmařil dorážku Lva, excelentní zákrok musel vytáhnout i Machovský proti Vandasově ráně.

Nápor Indiánů utnul vyloučením za nafilmovaný pád Procházka. I když hosté odolali a při vyloučení Tomiho odvolali brankáře, přes celé hřiště inkasovali potřetí ze Slobodovy hole.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Kolouch (Vandas), 24. Hrbas (Balán, Sloboda), 59. Sloboda (Výtisk) - 34. Kratěna (Lev). Rozhodčí: Lacina, M. Petružálek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:6. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 5903. Stav série: 1:0.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, D. Krenželok, Výtisk - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - Hudeček, Y. Stastny, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Machovský - Kvasnička, Kadlec, Moravčík, D. Sklenička, Pulpán, Čerešňák - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.