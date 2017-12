Praha - Hokejisté Vítkovic porazili v dohrávce 16. kola extraligy Spartu 4:2 a připsali si tak čtvrtou výhru za sebou. Pražany udolali Ostravané pošesté v řadě. Sparťané tak nenavázali na čtyři duely, ve kterých bodovali. Nevyužili tak šanci odpoutat se na šestém místě svým nejbližším pronásledovatelům.

Oba kluby do zápasu nemohly nasadit hráče, které získaly v průběhu sezony a kteří již do 16. kola zasáhli. Domácím tak chyběl Jarůšek, hostům Bartovič. Spartě však navíc scházeli i zraněný nejproduktivnější hráč Pech a obránce Mikuš.

Vedle toho se Pražané rozhodli udělat ještě jednu změnu - do branky nasadili hosta z prvoligových Českých Budějovic Kváču. Dvacetiletý gólman je oporou lídra druhé nejvyšší soutěže, v O2 areně ale kapituloval jako první. Ve 14. minutě jej překonal v přesilové hře Lev, jenž si tak připsal čtrnáctý gól v sezoně a vyrovnal svou bilanci z minulého ročníku.

V 17. minutě však Kváča předvedl skvělý zákrok proti střele Szturce a i díky tomu mohla Sparta vyrovnat. Při vyloučení Kloka zakončoval do odryté branky kapitán Hlinka a po 161 minutách ukončil neprůstřelnost gólmana Bartošáka, který v předešlých dvou zápasech udržel čisté konto.

Hosté se ale ve druhé třetině opět dostali do vedení, při hře čtyři na čtyři se prosadil pohotově dorážející Kucsera. Při Jandusově vyloučení mohl přidat třetí gól Olesz, Kváča byl ale připraven. Ve 30. minutě už však potřetí kapituloval: Lev při sparťanské přesilovce našel zpoza branky Zdráhala, který pohotově zakončil.

Následně byl ale vyloučen Hrbas a domácí bleskově snížili. Forman neměl problém trefit odkrytou branku a bývalý obránce Sparty se po jedenácti sekundách vracel zpět do hry. Ve 35. minutě byl blízko vyrovnání Smejkal, trefil však jen tyč. Na začátku třetí třetiny mohl srovnat Reichenberg, Bartošák ale hokejkou jeho šanci zlikvidoval.

Sparta tlačila a snažila se přidat třetí gól, jenže vítkovická obrana odolávala a vedle toho hosté čekali na své šance. Z brejku je mohl přiblížit tříbodovému zisku Zdráhal, Kváča jej ale vychytal. Při následné přesilovce si zase připsal důležitý zákrok proti Romanovi. Poslední slovo měl v 58. minutě Hudeček, který využil šťastného odrazu puku a uzavřel skóre. Sparta se tak nedostala ani k power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Bylo to hodně rozhárané utkání se spoustou zbytečných vyloučení. V každé třetině jsme měli krátký výpadek a soupeř nás potrestal. A i když jsme až do závěru nesložili zbraně a dostali jsme se do tlaku, tak jsme nedokázali vyrovnat. Dnes jsme neměli štěstí, nepřetlačili jsme to a jsme bez bodu."

Jakub Petr (Vítkovice): "Máme další tři body, ale nechci mluvit moc v emocích jako Pavel Trnka, který minulý zápas nazval rybníkovým hokejem. Dnes to bylo podobné, po většinu utkání tam z obou stran nebyla extraligová kvalita. V O2 areně máte vždy respekt a v první třetině bylo cítit, že naše mužstvo nepředvádělo to, co by mělo. Sparta se ve třetí třetině dostala do tlaku, ale v posledních kolech to tak máme vždy. I když jsme vyhráli, pořád nehrajeme tak, jak bychom chtěli. Pořád je tam od nás pokora. Budu rád, až budu moci jednou říct, že získáváme body venku a jsme na tom herně tak, jak bychom si představovali. Vyhrát na Spartě ale vždy potěší."

Dohrávka 16. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. J. Hlinka (Reichenberg, Forman), 32. Forman (Reichenberg, Z. Michálek) - 14. Lev (Baranka, Sloboda), 23. Kucsera (Hrbas), 30. P. Zdráhal (Lev), 58. Hudeček (Olesz). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5432.

Sestavy:

Sparta: Kváča - Z. Michálek, Kalina, Nedomel, T. Dvořák, T. Pavelka, Švrček, od 21. navíc Jandus - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Uher, Černoch, Smejkal - Forman, J. Hlinka, Reichenberg - Dvořáček, Pšenička, Kumstát. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Trška, D. Krenželok - Hudeček, Lev, Olesz - Szturc, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.