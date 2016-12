Praha - Hokejisté Vítkovic budou v pátečním 34. kole extraligy usilovat na ledě čtvrtého Litvínova již o devátý bodový zápis v řadě. Díky úspěšné sérii se posouvají tabulkou vzhůru a směle vyhlížejí první šestku. Oba vedoucí celky Třinec a Liberec, které dělí jediný bod, se představí v domácím prostředí; Oceláři hostí Chomutov, Bílí Tygři se šňůrou čtyř výher v zádech vyzvou Olomouc.

Hokejisté Litvínova by rádi zakončili kalendářní rok na třetím místě v tabulce. K tomu potřebují doma porazit Vítkovice a také klopýtnutí Komety v Pardubicích. "Pokusíme se napravit středeční těsnou prohru v Brně. Odehráli jsme více než vyrovnanou partii. Ale málo jsme se tlačili před branku soupeře a chyběla nám i přesnější koncovka," uvedl asistent trenéra Litvínova Darek Stránský, který považuje Vítkovice za kvalitního protivníka. "Mají za sebou sérii tří vítězství, což nejlépe vypovídá o jejich současné formě," dodal Stránský.

Vítkovice mají fazonu a díky osmi zápasům v řadě bez prohry v normálním čase, v nichž získaly 17 bodů, už mají na dohled šestý Hradec Králové, který startuje na Spengler Cupu a duel v Plzni předehrál. Ale v Litvínově se jim v posledních letech nedaří a šestkrát za sebou tam prohrály.

"Věřím, že budeme pokračovat v současných výkonech. Ne, že by to bylo zcela bez chyb, ale pokud jde o týmové pojetí a přístup, hráčům nemáme moc co vyčíst. Ještě být trochu produktivnější v zakončení," řekl vítkovický trenér Pavel Trnka, který postrádá zraněné trio Baranka, Klok, Kolouch a Krenželoka s Kurovským, kteří reprezentují na MS juniorů.

Třinec díky vítěznému obratu v Olomouci stále drží minimální náskok na druhý Liberec, a pokud v pátek zvládne domácí partii s Chomutovem, vstoupí také do nového kalendářního roku jako lídr. Všechny předpoklady mu hrají do not: s Piráty doma nikdy neprohrál a v sedmi zápasech jim "pustil" jediný bod. Slezané se však budou muset vypořádat s absencí Galvase, M. Doudery a Růžičky, otazník visí nad Hrubcem.

Chomutov venku čtyřikrát po sobě bodoval, a kdyby se mu podařilo zaskočit favorizovaný Třinec na jeho ledě, odčinil by tak alespoň částečně minulou domácí porážku s předposledními Pardubicemi. Piráti jsou na tom bodově stejně jako Vítkovice, také oni ztrácejí na šestku čtyři body.

Liberec čeká proti Olomouci utkání ve slavnostním hávu. Severočeši ho po vzpomínkovém úvodním ceremoniálu odehrají ve speciálních zlato-bílých dresech. "Chceme všem, kdo mají rádi liberecký hokej, ještě jednou připomenout ty nádherné okamžiky při zisku mistrovského titulu. Rok 2016 je pro Bílé Tygry zlatým, a proto jej chceme zakončit ve zlatých barvách," vysvětlila marketingová manažerka klubu Barbora Saitlová.

V limitované sérii dresů odehrají Liberečtí pouze jediné utkání a hned po jeho skončení začne na klubovém webu jejich elektronická dražba. A k mání budou dresy nejen současných hráčů. "Kromě trikotů se jmenovkami hráčů aktuálního kádru se objeví také dresy opor, které se zasloužily o titul a v našem klubu už nepůsobí," doplnila Saitlová.

Olomouc od minulé sezony v utkáních s Libercem střelecky strádá a v šesti posledních zápasech mu dala ze hry pouze čtyři branky. Ani tentokrát nejedou Hanáci na sever Čech v roli favorita. "I přes prohru máme v nohách herně docela povedený zápas s prvním Třincem. Takže jsme se přesvědčili, že jsme proti silným týmům schopni odehrát vyrovnané zápasy a byly tam věci, od kterých se můžeme odrazit i v Liberci," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko. Hanákům, kteří poslední tři venkovní zápasy prodlužovali, schází dlouhodobě zraněný Skrbek.

Pardubičtí chtějí navázat na povedený výkon v Chomutově, kde vyhráli 3:1. "A na rozdíl od posledních domácích utkání, která se nám nepovedla, chceme hrát dobrý hokej. V obou vzájemných zápasech s Brnem se nám to podařilo a chceme na ně navázat. Máme ze soupeře respekt, ale nebojíme se ho. Chceme si do zápasu přenést týmovou zodpovědnost, která nás dovedla k úspěchu v Chomutově," prohlásil kouč Pavel Rohlík.

Třetí Brno nedokázalo vyhrát za posledních osm utkání v arénách soupeřů a vydolovalo v nich pouhé tři body. Naposledy se Brňané radovali z plného zisku před dvěma měsíci v Mladé Boleslavi. "Chybí nám lepší střelecká produktivita, doplácíme na zbytečné chyby. Nepomůžeme si ke vstřelení gólu ani v početní výhodě. Přestavěli jsme přesilovkové formace, což vedlo v posledním zápase alespoň ke zlepšení a získání tlaku," řekl trenér Kamil Pokorný. V brance se zřejmě po vydařených dvou startech objeví opět mladý gólman Jekel, nejistý je start útočníka Káni.

Sparta bude proti Zlínu, který v sezoně porazila v obou případech čtyřgólovým rozdílem, napravovat poslední domácí neúspěch s Chomutovem (2:3). "Zlín je soupeř, se kterým máme dlouhodobě dobrou bilanci a chceme na ni pochopitelně navázat i v tomto utkání. Nebude to ale jednoduchý zápas, protože přijede soupeř, jenž v posledních utkáních předváděl velmi dobré výkony. Čeká nás tradičně velmi urputné střetnutí, naším cílem je předvést oproti poslednímu domácímu duelu zlepšený výkon," uvedl asistent trenéra Zdeněk Moták. S otazníkem je start Formana.

Zlín proti Liberci (2:3) ve středu teprve podruhé v prosinci nebodoval, desítku má však díky výraznému hernímu vzestupu po trenérské výměně stále v dosahu. "S Libercem jsme odvedli poctivý výkon, nemáme se za co stydět. Jen jsme doplatili na zbytečná vyloučení a inkasovali dva góly z přesilovek. Jinak jsme mohli pomýšlet i na bodový zisk," poznamenal trenér Robert Svoboda, jenž vzhlíží s nadějí i k zápasu na Spartě.

"Nechtěli bychom vyjít naprázdno. Každý se dá porazit. I když víme, že bude chtít Sparta odčinit poslední domácí prohru s Chomutovem," dodal Svoboda, který stále postrádá zraněné útočníky Honejska a Chytila.

Hlubokou krizi se pokusí na ledě posledních Karlových Varů zahnat Mladá Boleslav, která sice těsně setrvává mezi nejlepší desítkou, ale chuť vítězství nepoznala už pět utkání, za posledních 14 vystoupení se radovala pouze třikrát a získala během této série pouze 10 bodů ze 42 možných. Domácí Energie na tom není o moc lépe, když vyhrála dvakrát z posledních 10 utkání a po středečním kole ztrácí na Pardubice už pět bodů.

Statistické údaje před pátečními zápasy 34. kola extraligy:

HC Oceláři Třinec (1.) - Piráti Chomutov (8.).

Začátek: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 4:5 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 33 zápasů/26 bodů (13 branek + 13 asistencí) - Michal Vondrka 33/32 (14+18).

Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,62 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,23 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,48 a 91,18 - Ján Laco 2,85, 88,91 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

- Oceláři vyhráli sedm z posledních osmi zápasů.

- Piráti venku čtyřikrát za sebou bodovali - jednou naplno, jednou vyhráli na nájezdy a dvakrát prohráli v prodloužení.

- Třinec vyhrál na domácím ledě všech sedm vzájemných zápasů v extralize a ztratil jediný bod.

- Chomutovský brankář Tomáš Král dnes slaví 24. narozeniny a útočníkovi Bohumilu Slavíčkovi bude v pátek 25 let.

HC Verva Litvínov (4.) - HC Vítkovice Ridera (7.).

Začátek: 17:20 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 1:4.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 33/28 (13+15) - Ondřej Roman 32/17 (9+8).

Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 1,80, 93,48 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,00 a 91,18, Jaroslav Hübl 3,47 a 86,41 - Patrik Bartošák 2,17, 92,59 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,13 a 93,66.

Zajímavosti:

- Litvínov doma bodoval čtrnáctkrát za sebou, z toho třináctkrát vyhrál.

- Vítkovice bodovaly osmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhrály.

- Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech doma šestkrát za sebou. Ostravané na jeho ledě uspěli naposledy 12. ledna 2014 po výhře 2:1 po samostatných nájezdech.

- Litvínovský brankář Jaroslav Hübl dnes slaví 34. narozeniny.

Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Olomouc (11.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech, 4:0.

Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 33/24 (10+14) - Juraj Mikúš 29/18 (9+9).

Statistiky brankářů: Roman Will 1,47, 94,28 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,73, 92,27 a třikrát udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,39, 90,04 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři čtyřikrát za sebou naplno bodovali.

- Olomouc dvakrát za sebou vyhrála venku a v obou případech to bylo v nastavení. Celkově čeká šest zápasů na plný bodový zisk.

- Olomoucký obránce Robin Staněk v pátek oslaví 28. narozeniny.

HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Kometa Brno (3.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 30/24 (10+14) - Martin Erat 29/33 (12+21).

Statistiky brankářů: Martin Růžička 2,70 a 91,80, Milan Klouček 4,16 a 84,44 - Karel Vejmelka 2,32, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,62 a 88,76, Pavel Jekel 0,68 a 97,50.

Zajímavosti:

- Dynamo dvakrát za sebou vyhrálo, ale doma čeká na plný bodový zisk čtyři zápasy. Během nich získalo jen dva body za pondělní výhru nad Zlínem 3:2 v prodloužení.

- Kometa venku osmkrát za sebou prohrála a získala jen čtyři body za porážky v nastavení.

HC Energie Karlovy Vary (14.) - BK Mladá Boleslav (9.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 33/16 (5+11) - Tomáš Hyka 29/23 (9+14).

Statistiky brankářů: David Honzík 3,02 a 89,56, Tomáš Závorka 3,09 a 88,26 - Jan Lukáš 2,79 a 91,45, Tomáš Halász 5,26 a 81,54.

Zajímavosti:

- Energie doma sedmkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála.

- Mladá Boleslav prohrála pětkrát za sebou a získala v této sérii jediný bod.

HC Sparta Praha (5.) - PSG Zlín (12.).

Začátek: 18:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 4:0.

Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 30/32 (15+17) - Roberts Bukarts 31/24 (13+11).

Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,34, 90,59 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,33, 95,18 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,49, 89,52 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 2,93, 90,14 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75.

Zajímavosti:

- Sparta doma dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod.

- Zlín čeká venku sedm zápasů na plný bodový zisk, z toho pouze jednou vyhrál.

- Pražané ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou vyhráli.

- Zlínský útočník Pavel Kubiš může sehrát 600. zápas v extralize.

- Dva sparťanští útočníci oslaví v sobotu narozeniny. Michalu Řepíkovi bude 28 a Dominiku Uhrovi 24 let.