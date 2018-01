Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 38. kole Liberec 4:2 a nad Severočechy zvítězili i potřetí v sezoně. Bílí Tygři sice ještě v závěru druhé třetiny drželi vedení 2:1, ale ve 39. minutě srovnal na 2:2 David Stach a o své teprve druhé výhře z posledních sedmi utkání rozhodli Západočeši dvěma góly v závěrečné části.

Hosté od začátku utkání vsadili na agresivní styl a nepustili Indiány do očekávaného náporu. Naopak v 5. minutě při liberecké přesilovce tísněný Šmíd zblízka netrefil odkrytou branku. Domácím pomohla do tempa až nedisciplinovanost Tygrů. Při přesilové hře ještě Indrák dvakrát neskóroval z dobré pozice, ale v 10. minutě se během dvojnásobné početní výhody prosadil ranou bez přípravy od modré čáry Kratěna.

Poté hosté přečkali plzeňský nápor a začali hrozit z brejků. Při přečíslení přihrál od levého mantinelu Lakatoš ideálně Kvapilovi, jehož zakončení ovšem dokázal skvěle zastavit lapačkou Svoboda. Gólman Indiánů už ale nemohl 39 vteřin před první sirénou dosáhnout na střelu volného Bližňáka, jemuž zpoza branky přesně přihrál Ordoš.

Po pauze navíc hosté zužitkovali přesilovku, když po dlouhém náporu dokonal obrat ranou z pravého kruhu do odkryté branky Krenželok. Domácí chtěli rychle odpovědět, ale naráželi na výborně organizovanou defenzivu Tygrů. Ve 27. minutě se navíc zaskvěl Will, který stačil zastavit dorážku Gulaše a za chvíli ve vlastním oslabení nepřekonal libereckého gólmana ani tváří v tvář Mertl. Po polovině utkání připravil Indrák šanci Kratěnovi, jenž ale nestačil zblízka včas zakončit. Z protiútoku protáhl Svobodu svižným pokusem Ordoš.

Vzápětí po akci Indráka minul v dobré pozici Denis Kindl a vyrovnání na 2:2 přinesla Indiánům až dlouhá přesilovka pět na tři. Stachovu křížnou přihrávku si totiž ve 39. minutě nešťastně srazil do sítě Will. Následně domácí nezužitkovali přečíslení tři na dva a na druhé straně ve stejné situaci nedokázal prostřelit Svobodu Ševc.

Na začátku závěrečné třetiny oba týmy nevyužily přesilovku, ale ve 46. minutě vyražená střela Jakuba Kindla skončila díky teči liberecké obrany v síti. Za chvíli pokus Kadlece Will reflexivně vyrazil a vzápětí mohl srovnat Krenželok, ale osamocený před brankou selhal. Naopak ve 48. minutě tvrdou ranou z levé strany zvýšil na 4:2 Pulpán. Hosté už na zvrat neměli síly a neprosadili se ani při hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Šli jsme brzy do vedení, Liberec to ale otočil a bez ohledu na to, kolik má bodů, to byl ohromně těžký soupeř. Jsme rádi, že jsme srovnali na 2:2 a ve třetí třetině rozhodovala prví vstřelená branka, kterou jsme dokázali dát my. Měli jsme dnes dvě dvojnásobné přesilovky, naštěstí jsme je využili. Kluci to odmakali a jsme hodně rádi za cenné tři body. Museli jsme trochu improvizovat se sestavou, zraněný Miroslav Preisinger se vrátí asi až za měsíc a půl."

Karel Mlejnek (Liberec): "Dnešní utkání se mi nehodnotí lehce. Přestože jsme nebodovali, odehráli jsme dobrý zápas. Hráči si za odvedený výkon zaslouží pochvalu. Dostali jsme poměrně smolné branky. Hraje se těžko, když se dostanete dvakrát do třech. Soupeř toho využil, což rozhodlo o osudu utkání."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Kratěna (Gulaš, Mertl), 39. Stach (Gulaš), 46. J. Kindl, 48. Pulpán (Gulaš, M. Svoboda) - 20. Bližňák (Ordoš), 23. L. Krenželok (Bakoš, Kvapil). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - Kis, Špůr. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváci: 7222.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Jones, D. Sklenička, Čerešňák, J. Kindl, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - D. Kindl, Kratěna, Indrák - Kantner, Stach, P. Straka - Pour, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner, Maier - Lakatoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, J. Vlach - D. Špaček, Vantuch, Mikyska. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.