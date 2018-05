Kodaň - Po víkendových dvou zápasech si čeští hokejisté dnes užívali první volný den na mistrovství světa v Kodani. Většina týmu se dobrovolného tréninku po poledni nezúčastnila, na programu měli hráči regeneraci a podívali se i do centra dánské metropole.

Trénink týmu byl přeložen z původních 9:30 na 12:30, protože pořadatelé kvůli špatné kvalitě ledu v hlavní hale Royal Areně měnili program. Po výhře nad Slovenskem (3:2 v prodloužení) a prohře se Švédskem (2:3) si hráči ze soupisky mohli vybrat, zda chtějí na led.

Vedle třetího brankáře Dominika Hrachoviny, obránce Jakuba Krejčíka a útočníků Robina Hanzla, Martina Kauta a Davida Šťastného, kteří zůstávají mimo soupisku, si šli zatrénovat i gólman Pavel Francouz a beci Filip Hronek, Michal Moravčík, David Sklenička a Libor Šulák. "Hráči si zvolili sami. Ti, co nehráli, tak měli trénink, aby se sklouzli. Ti, co hráli, tak bylo na nich, jestli přijdou nebo nepřijdou," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Většina zvolila pauzu a na led půjde až v úterý na rozbruslení před večerním duelem se Švýcarskem, který začne ve 20:15. "Každý si to dělá podle sebe a ví, co potřebuje, abychom zítra byli připravení. Někteří kluci šli na kolo, do posilovny, vyjet se, nějaké masáže a rehabilitace. Přeci jen dva zápasy po sobě vezmou hodně síly. Je potřeba regenerovat," prohlásil útočník Dominik Kubalík.

"Chystáme se na kafčo do města a prohlédnout si centrum," popsal plány obránce Radko Gudas. Se spolubydlícím Michalem Jordánem dosud trávili volný čas především na pokoji v hotelu Crowne Plaza. "Džordi chytá české kanály, takže koukáme na různé pořady. Koukali jsme třeba na Dva a půl chlapa nebo na fotbal, prostě nějaká ta klasika," prozradil Gudas.

Skromně vybavený pokoj ve skandinávském stylu jim nevadí. "Nejsou na nich žádné židle navíc, takže klasická Skandinávie. Ale je to adekvátní, nic, co by se nedalo přežít. Nejvíc využíváme postele, protože máme jedinou židli, na kterou jsme dali oblečení," usmíval se Gudas.

Kubalík si také zázemí hotelu pochvaloval. "Hotel i kuchyně docela v pohodě, je to taková ta klasika, člověk si moc vybírat nemůže, jsou to těstoviny, rýže a kuřecí maso. Pokoj je normální, koupelna hezká s vanou, člověk si může i napustit studenou vodu na nohy. Má i dveře, takže všechno je to dobrý," vtipkoval Kubalík v narážce na specificky řešené záchody a sprchy v kabině v Royal Areně.

Zajímavý je pro hokejisty kontakt s fanoušky, protože mezi nimi chodí do haly pěšky na zápasy i na tréninky. Bydlí totiž přes ulici. "Včera to byl trošku útok. Ale ne, je to v pohodě. Setkání a vyfocení s fanoušky nikomu neuškodí. Není jich tam tak moc, aby se to nedalo přežít," řekl Gudas.

Je to velký kontrast s loňským šampionátem v Paříži, kde i kvůli hrozbě teroristických útoků byla přísná bezpečnostní opatření. "Je to tu volnější, v Paříži jsme chodili jen od autobusu k hotelu. Fanoušky navnadí, když se můžou potkat s hráči," řekl Gudas.

Jejich velkou podporu si hokejisté vychutnávají. V sobotu i díky Slovákům i v neděli díky Švédům se Royal Arena zcela zaplnila. "Říkal jsem si, že by mohli přijít lidi, že je to kousek, ale určitě mě nenapadlo, že to tady bude takové. Protože ta atmosféra už od rozcvičky je opravdu senzační a doufám, že to bude pokračovat," dodal Kubalík.