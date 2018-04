Colorado Springs (USA) - Hokejisté Spojených států amerických mají v nominaci na mistrovství světa v Dánsku tři bronzové medailisty ze šammpionátu v roce 2015 v Praze a tři vítěze Stanleyova poháru. Největší hvězdu a kapitána týmu Patricka Kanea z Chicaga, který byl nominován už téměř před třemi týdny, nyní doplnilo 22 hráčů - tři brankáři, sedm obránců a dvanáct útočníků.

Poslední úspěch USA v podobně bronzu v Praze zažili ze současné nominace obránce Connor Murphy z Chicaga a útočníci Dylan Larkin z Detroitu a Anders Lee z New York Islanders. Stanleyův pohár vyhrál třikrát s Chicagem (2010, 2013 a 2015) Kane. V roce 2015 byl u triumfu Blackhawks také gólman Scott Darling. Dvakrát v letech 2012 a 2014 slavil s Los Angeles obránce Alec Martinez.

Z 23 nominovaných bude hned 16 hráčů včetně Darlinga a Martineze reprezentovat USA na velké mezinárodní akci poprvé. Největší zkušenosti v týmu, který povede jako hlavní kouč Jeff Blashill z Detroitu, má Kane.

Na mistrovství světa sice hvězda Chicaga startovala pouze v roce 2008 v Kanadě, ale má stříbro z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010 a nechyběl pod pěti kruhy ani o čtyři roky později v Soči. Představil se i v roce 2016 na Světovém poháru v Torontu.

Útočník Johnny Gaudreau z Calgary byl stejně jako Murphy, Larkin a Lee na loňském šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem a představil se podobně jako Murray ve Výběru Severní Ameriky na Světovém poháru před dvěma roky.

Dřívější zkušenost ze světových šampionátů mají útočníci Chris Kreider z New York Rangers a Cam Atkinson z Columbusu. Murphy se vydá na MS popáté za sebou a Larkin počtvrté v řadě.

Mistrovství světa v Dánsku začne v pátek a Američané do turnaje vstoupí v první hrací den utkáním proti Kanadě. V dalších zápasech základní skupině B v Herningu je čekají domácí Dánsko, Německo, Lotyšsko, Korea, Norsko a Finsko.

Nominace hokejistů USA na MS:

Brankáři: Scott Darling (Carolina/NHL), Keith Kinkaid (New Jersey/NHL), Charlie Lindgren (Montreal/NHL),

obránci: Connor Murphy, Jordan Oesterle (oba Chicago/NHL), Will Butcher (New Jersey/NHL), Quinn Hughes (University of Michigan/NCAA), Nick Jensen (Detroit/NHL), Alec Martinez (Los Angeles/NHL), Neal Pionk (NY Rangers/NHL),

útočníci: Cam Atkinson, Sonny Milano (oba Columbus/NHL), Blake Coleman, Brian Gibbons (oba New Jersey/NHL), Alex DeBrincat, Patrick Kane (oba Chicago/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary/NHL), Chris Kreider (NY Rangers/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Anders Lee (NY Islanders/NHL), Derek Ryan (Carolina/NHL), Tage Thompson (St. Louis/NHL), Colin White (Ottawa/NHL).