Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu, utkání skupiny A USA - Dánsko. Vpravo Patrick Harper z USA, vlevo Jonas Rondbjerg z Dánska. ČTK/AP/Mark Blinch

Buffalo - Hokejisté Spojených států amerických vstoupili do domácího mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu vysokou výhrou nad Dánskem 9:0. Obhájci titulu o ní rozhodli už v úvodní třetině, v níž nastříleli pět gólů. Kanada, poražený finalista z minulého šampionátu v Montrealu a Torontu, zahájila turnaj vítězstvím nad Finskem 4:2.

Na úvodní duel USA zavítalo do Key Bank Center pro 19.070 fanoušků 7207 diváků, tedy méně než na první duel skupiny A mezi Kanadou a Finskem (9552). Američané přestříleli pátý tým posledního mistrovství světa 36:17, dvěma góly přispěli ke kanonádě Casey Mittelstadt a Kieffer Bellows. Brankář Joseph Woll udržel jako první na turnaji čisté konto.

Na výhře Kanady se podíleli shodně gólem a asistencí Boris Katchouk a Taylor Raddysh.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let

Skupina A:

Kanada - Finsko 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Katchouk (Thomas), 7. Steel (Raddysh, Kyrou), 13. Batherson (Gadjovich, Mete), 33. Raddysh (Katchouk) - 13. Heponiemi (Välimäki), 28. Jokiharju (Tolvanen, Koivula). Rozhodčí: Kulev (Rus.), Nikolic (Rak.) - Kilian (Nor.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 9552.

USA - Dánsko 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Jones (Peeke, Norris), 6. Bellows (Brown), 9. Mittelstadt (Hughes, M. Anderson), 12. Yamamoto (B. Tkachuk, Hughes), 19. Mittelstadt (Harper, Tufte), 25. Bellows z tr. střílení, 40. Harper (Fox), 53. Peeke (Jones), 54. Samberg (Perunovich, Norris). Rozhodčí: Schukies (Něm.), Šír (ČR) - Šefčík (SR), Sysujev (Rus.). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 7207.

Skupina B:

21:00 Švýcarsko - Bělorusko.