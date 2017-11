Brno - Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce 27. kola extraligy přímý souboj o třetí místo v Brně nad domácí Kometou 3:2. Rozhodl o tom 46 sekund před koncem svou druhou brankou v utkání útočník Martin Růžička, který dovršil obrat Ocelářů ve třetí třetině. Manko čtvrté Komety na Třinec se tak zvýšilo na pět bodů.

Do sestavy Brňanů se vrátili uzdravení útočníci Vincour s Tomášem Svobodou, kteří oživili ofenzivu. I když měli Brňané optickou územní převahu, v koncovce jim chyběl důraz, který by vedl k překonání brankáře Hamerlíka. Oceláři postavili hru na rychlých útočných akcích ze zabezpečené obrany. V zakončení si počínali stejně jako domácí hokejisté a v první třetině Čiliaka vážněji neohrozili.

Ve druhé třetině domácí zjednodušili hru a dostávali se také častěji do vyložených šancí. Ve 25. minutě si neporadil s dorážkou Svoboda, o dvě minuty později neproměnil sólový nájezd Erat, jehož pokus o blafák Hamerlík vystihl.

Čekání na první branku skončilo po půlhodině hry. Nekompromisní Mallet vlétl po střele do zadáků Třince a odražený kotouč vrátil do sítě Horký. Z náskoku se Kometa dlouho neradovala. O minutu později při signalizovaném trestu pro brněnského hráče překonal Čilika střelou od modré čáry Martin Růžička.

Jednobrankový náskok získali domácí hokejisté rychle zpět. Při vlastním oslabení ujel po levé straně Erat a po jeho zpětné přihrávce skóroval pohotově Zaťovič.

Oceláři ustáli v úvodu třetího dějství chvilkový nápor Komety, při kterém měl největší šanci Mallet, jenž neproměnil sólový útok. Soupeři se naopak podařilo ve 47. minutě srovnat skóre, když Ciencialovu střelu před Čiliakem šťastně tečoval Chmielewski.

Oba celky měly několik šancí rozhodnout. Mallet trefil tyčku, na druhé straně Rákos zakončil únik jen střelou do Čiliaka. O výhře Třince rozhodl v závěru přesnou trefou Martin Růžička.

Hlasy trenérů po předehrávce:

Petr Haken (Brno): "Je kruté dostat v poslední minutě branku v situaci, kdy jsme bránili čtyři proti třem. To nejdůležitější ale bylo v tom, že jsme neproměnili spoustu šancí, které jsme měli. První třetina byla v podání Třince výborná. My jsme ve druhé zase byli o kousíček lepší my. Hraje se na branky, Třinec jich dal více. Proto jsme dnes prohráli."

Václav Varaďa (Třinec): "Vítězství nás těší. Jsme spokojeni s naší odehranou první třetinou, v níž jsme měli parádní pohyb a vytvořili si spoustu šancí. Škoda, že jsme nedali gól. Ve druhé třetině jsme se dostali vyloučeními do problémů. Kometa si vytvořila hodně příležitostí a také získala náskok. My jsme v poslední třetině hráli jen se třemi pětkami. Ukázali jsme bojovný charakter. Kometa vytvořila si vytvořila hodně šancí. Byli jsme odměněni v posledním střídání, kdy jsme parádně sehráli útočnou akci a rozhodli o zisku tří bodů."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Horký (Mallet), 35. Zaťovič (M. Erat) - 32. Martin Růžička (Krajíček, M. Doudera), 47. Chmielewski (Cienciala, O. Kovařčík), 60. Martin Růžička (Marcinko, Rákos). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:7, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7151.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Horký, L. Čermák, Dočekal - Haščák, Vincour, T. Svoboda - R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Třinec: Hamerlík - M. Doudera, Krajíček, D. Musil, Linhart, Adámek, L. Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Christov, Mikulík, Chmielewski - Irgl, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Jank. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.